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Возможно, это весна. Погода в Гомеле на неделю
19.03.2018 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Март совсем раскис: ни ручьев, ни птиц, ни веселой капели. Вместо них — холод, северные ветра и кучи снега. «Окстись, на носу Пасха!» — стыдят весну старожилы. Прислушается ли она на предстоящей неделе к их советам?
Сегодня — еще нет. А вот со вторника что-то начнет меняться. Днем уже всего минус 1 °C. В среду примерно такая же температура, но метель.
Зато в четверг заветные «каля нуля».
В пятницу уже +3°С. Возможно, это и есть весна.
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Слабак-март совсем раскис. Ни ручьев, ни птиц, ни веселой капели. Вместо них - холод, северные ветра и кучи уже ненавистного всем снега. "Окстись, на носу Пасха!" -...
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