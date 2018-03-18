Возможно, это весна. Погода в Гомеле на неделю

Март совсем раскис: ни ручьев, ни птиц, ни веселой капели. Вместо них — холод, северные ветра и кучи снега. «Окстись, на носу Пасха!» — стыдят весну старожилы. Прислушается ли она на предстоящей неделе к их советам?





Сегодня — еще нет. А вот со вторника что-то начнет меняться. Днем уже всего минус 1 °C. В среду примерно такая же температура, но метель.

Зато в четверг заветные «каля нуля».

В пятницу уже +3°С. Возможно, это и есть весна.