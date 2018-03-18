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Возможно, это весна. Погода в Гомеле на неделю

19.03.2018 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Март совсем раскис: ни ручьев, ни птиц, ни веселой капели. Вместо них — холод, северные ветра и кучи снега. «Окстись, на носу Пасха!» — стыдят весну старожилы. Прислушается ли она на предстоящей неделе к их советам?


Сегодня — еще нет. А вот со вторника что-то начнет меняться. Днем уже всего минус 1 °C. В среду примерно такая же температура, но метель.

Зато в четверг заветные «каля нуля».

В пятницу уже +3°С. Возможно, это и есть весна.

 
 
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Слабак-март совсем раскис. Ни ручьев, ни птиц, ни веселой капели. Вместо них - холод, северные ветра и кучи уже ненавистного всем снега. "Окстись, на носу Пасха!" -...

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