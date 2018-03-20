"Говорит, что в Москве, просит не искать". В Минске пропала пятиклассница

Сотрудники Ленинского РУВД Минска разыскивают 13-летнюю Наталью Котлярову, проживающую по улице Карла Маркса, пишет «СБ — Беларусь сегодня» .





Эта ученица пятого класса средней школы № 4 Минска ушла из дома 17 марта около 16 часов и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

— Известно, что эта 13-летняя девочка ранее неоднократно уходила из дома. Проводит время в торговых центрах, в один из уходов ее сняли с поезда в Орше. Не исключено, что где-то за пределами Минска она и сейчас. Свой мобильный телефон девочка дала перед уходом подруге. Но выходит на связь со знакомыми в социальных сетях и говорит, что в Москве, просит не искать. В России у нее живут две старших сестры.

— Почему о розыске стало известно только сейчас?

— Потому что ранее эта школьница не раз пропадала — и родители несколько дней пытались искать самостоятельно. Но найти не смогли. И 20 марта мать обратилась в милицию. Отмечу, что видимых причин для ухода из дома у этой девочки нет. Она — поздний ребенок в семье. Родители стараются окружать ее заботой, очень любят и сейчас, конечно, сильно переживают.