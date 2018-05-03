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В Бресте пьяная мать уронила коляску с 4-месячным малышом. Ребенок в больнице

13.04.2018 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте пьяная мать уронила коляску с 4-месячным малышом. Ребенок в больнице. ЧП произошло на бульваре Космонавтов в 19 часов. Женщина вышла из дома № 66, не удержала равновесия и перевернула коляску. Коляска крышей ударилась об асфальт. На предложение прохожих вызвать скорую женщина выругалась матом, взяла малыша и скрылась. Позже выяснилось, что она была пьяна.


В милицию позвонили очевидцы, сообщила старший помощник прокурора Бреста Татьяна Литвинчук:

— Малышу оказана медицинская помощь. Он в детской областной больнице. В ОВД администрации Московского района с заявлением о лишении 31-летней женщины родительских прав обратился дедушка малыша. По данному факту прокуратурой Бреста проводится проверка. Готовится предписание об изъятии малыша из семьи и признании ребенка нуждающимся в государственной защите.

Оказывается, еще до происшествия малыш был признан находящимся в социально-опасном положении, так как оба родители злоупотребляют спиртным.

 
Теги: Брест
 
 
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На предложение прохожих вызвать скорую женщина выругалась матом, взяла малыша и скрылась.
 
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