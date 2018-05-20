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Погода на неделю: прохладно и дождливо

21.05.2018 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В предстоящие два дня погодные условия Беларуси будут определять атмосферные фронты, так что сохранится неустойчивая с кратковременными дождями погода. Во второй половине недели территория нашей страны окажется под влиянием скандинавского антициклона — дождей будет немного. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

22 мая, во вторник, ночью в отдельных районах не обойдется без небольших дождей. Днем во многих районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…+12°С, в отдельных районах она понизится до +3…+5°С; максимальная температура днем в основном +15…+21°С, лишь по югу страны воздух прогреется до +23°С.

В среду, 23 мая, погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. На большей части территории нашей страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…+13°С, максимальная температура днем в основном +18…+24°С, по юго-востоку воздух прогреется до +25…+27°С.

24 мая, в четверг, фронтальные разделы покинут территорию нашей страны. Ночью местами еще не обойдется без кратковременных дождей, а днем будет преимущественно без осадков, лишь по востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +8…+14°С, по юго-востоку страны +15…+16°С, максимальная температура днем составит от +18°С на северо-западе до +25°С на юго-востоке страны.

В пятницу, 25 мая, в отдельных районах, в основном по югу страны, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…+13°С, максимальная температура днем +16…+21°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +24°С.

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В предстоящие два дня погодные условия Беларуси будут определять атмосферные фронты, так что сохранится неустойчивая с кратковременными дождями погода.
 
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