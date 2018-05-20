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Пьяная женщина-водитель повредила стекло в машине ДПС

21.05.2018 12:56 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. Нетрезвая автолюбительница повредила стекло патрульной машины.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, 20 мая сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Дзержинского района задержали 46-летнюю жительницу Столбцов с признаками алкогольного опьянения за рулем "Ниссана- Премьеры".

Женщине предложили сесть на заднее сидение для доставления в РОВД. Однако она самовольно заняла переднее пассажирское сидение патрульной машины. После того как сотрудники милиции предложили ей пересесть на заднее сидение, автолюбительница несколько раз ударила ногой по ветровому стеклу, которое покрылось множеством трещин. Женщина также повредила крепление видеорегистратора.

Позже выяснилось, что водитель не имела права управления транспортным средством, кроме того, машина не прошла техосмотр.

В отношении жительницы Столбцов составлено четыре административных протокола.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. Нетрезвая автолюбительница повредила стекло патрульной машины. Как сообщает УВД Миноблисполкома, 20 мая сотрудники дорожно-патрульной службы...
 
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