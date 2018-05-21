Борисовчане выступают против строительства храма в городском лесопарке

Борисовчане, жители микрорайона в черте ул. Ватутина, выступают против возведения храма на территории зеленой зоны рядом с их многоэтажками. Подробности рассказывает МЛЫН.BY.



На ул. Ватутина должен появиться храмовый комплекс прихода в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Горожане считают, что в промышленном городе с таким количеством фабрик и заводов недопустимо уничтожать лесной массив вблизи жилых домов. В зеленой зоне, о которой идет речь, любят прогуливаться молодые мамы с колясками, пожилые люди.

— Я не против самого храма, я против его строительства именно на этой территории, — поделилась своим мнением местная жительница Анна. — Люблю здесь гулять со своей внучкой. Ведь в нашем районе поблизости больше и нет какого-то парка. Да и сосновый воздух полезен для здоровья.





Ближайший от ул. Ватутина храм находится напротив памятника танковому экипажу П.Рака. Пешком до него — не более 20 минут. Почему же возникла необходимость строительства еще одного храма?

— Лучше бы построили здесь школу или детский сад, — не скрывает своего недовольства Екатерина Бараксанова. — Считаю, что в нашем городе достаточно храмов, нет необходимости еще в одном. Мне, например, не составляет труда сесть на автобус и подъехать в другую церковь, это не так далеко от моего дома.





Ранее уже были попытки забрать эту территорию под строительство многоквартирного дома. Однако неравнодушные граждане тогда отстояли право на чистый воздух и красивый вид на лесной массив из окон своих квартир.





Представители Борисовской епархии уверяют, что при строительстве храма не будут вырубать деревья.

— Храмовый комплекс украсит территорию ул. Ватутина. Это будет не только место соборной молитвы: для храмовой территории отводится примерно третья часть зеленой зоны, здесь будет и детская площадка, — пояснили в пресс-службе епархии.