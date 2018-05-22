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С 31 мая по 1 июля на Гомельщине будет установлен запрет на вылов сома
23.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Самый крупный хищник белорусских водоемов откладывает икру позже основной массы весенне-нерестующих рыб, когда вода хорошо прогреется.
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Самый крупный хищник белорусских водоемов откладывает икру позже основной массы весенне-нерестующих рыб, когда вода хорошо прогреется. Сом – не только важная...
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