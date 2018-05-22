С 31 мая по 1 июля на Гомельщине будет установлен запрет на вылов сома

Самый крупный хищник белорусских водоемов откладывает икру позже основной массы весенне-нерестующих рыб, когда вода хорошо прогреется.



Сом – не только важная промысловая рыба, но и «сильное» звено в пищевой цепочке водоема. Его называют биомелиоратором, так как он потребляет больную и погибшую рыбу, поддерживая тем самым чистоту водной среды. В то же время сом остается привлекательным трофеем для браконьеров.

Работники Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, а также экологи предупреждают, что в случае незаконной ловли сома в период запрета, нарушитель должен будет заплатить 12 базовых величин. А кроме этого, погасить административный штраф до 50 базовых. Напомним также, что с 19 мая на Гомельщине снят весенний запрет на ловлю рыбы.

О фактах браконьерства можно сообщать по телефонам горячей линии 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00, которые работают круглосуточно.