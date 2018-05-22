В нынешнем году за победу в районной военизированной игре «Зарница» боролись 14 команд



Районная военизированная игра «Зарница» проводится уже много лет и остается одним из наиболее увлекательных и любимых школьниками мероприятий. В этом году она была посвящена 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Борьба за победу развернулась между 14 командами.

Всех участников гостеприимно приняла Пинковичская средняя школа имени Я. Коласа. По традиции, игра началась с общего построения. Напутствовали участников заместитель председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховский, начальник отдела образования, спорта и туризма А.И. Приловская, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи С.В. Подшивалов.

Мальчишек и девчонок ждали несколько этапов состязаний. Так, один из самых ответственных – конкурс строя и песни. Жюри оценивало не только дисциплину строя, правильность выполнения команд, четкость рапорта, исполнение патриотической песни, но и внешний вид участников. В итоге третье место заняла команда Пинковичской, второе – Стытычевской, а первое – Ставокской школ. В конкурсе «Снайпер», который проводил сотрудник Пинской РОС ДОСААФ А.Р. Шкабара, самыми меткими оказались участники из Валищенской, Плещицкой и Логишинской школ. Наиболее красочные и содержательные «Боевые листки» подготовили команды Бобриковской, Пинковичской и Молотковичской школ. С теоретическими и практическими заданиями по медико-санитарной подготовке лучше других справились представители Стытычевской, Пинковичской и Валищенской школ. В конкурсе художественной самодеятельности самые яркие и запоминающиеся тематические номера подготовили команды Валищенской, Стытычевской и Молотковичской школ. Одно из сложнейших испытаний, в котором очень важны хорошая спортивная подготовка, выносливость, ловкость, сила, а также сплоченность всей команды, – военизированная эстафета. Третье место в ней заняла Логишинская школа, второе – Ставокская. Лидером в этом конкурсе стала команда Пинковичской школы.

В общекомандном зачете учитывались все набранные баллы. Почетное третье место завоевали «Миротворцы» из Молотковичской средней школы. На втором месте, показав отличный результат, расположились ребята из команды «Пламя» Валищенской средней школы. А победителем «Зарницы-2018» стала дружная команда «Орлы» Пинковичской средней школы имени Я. Коласа. Большой вклад в успешную подготовку своих команд внесли педагоги и руководители школ. Призеры и победители были награждены кубками и дипломами.

Впрочем, в «Зарнице» не было проигравших. Все ребята получили огромный заряд положительных эмоций, задора, новых впечатлений. Ведь именно в подобных мероприятиях воспитываются патриотизм, чувство товарищества и взаимовыручки. Особый колорит в игру привнесли военнослужащие – сотрудники Пинского пограничного отряда. Они продемонстрировали ребятам мастерство в сборке-разборке автомата, а также подготовили выступление кинолога. Всех желающих пограничники угощали вкусной солдатской кашей прямо с полевой кухни.









Организаторами «Зарницы-2018» выступили отдел образования, спорта и туризма и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.