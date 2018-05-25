На базе Узовского сельского исполнительного комитета прошло очередное заседание рабочей группы под руководством заместителя председателя райисполкома Геннадия Вамбрикова. Разобраться в сложных жизненных вопросах людей, злоупотребляющих спиртными напитками, и тунеядцев собрались специалисты районных служб.





Среди рассматриваемых семь граждан, одна из них женщина. Все они объединены зависимостью от алкоголя и отсутствием постоянной работы. Пустой взгляд, полное безразличие к предстоящему разговору и явно выраженная недоброжелательность на лицах некоторых из них свидетельствовали о том, что добиться понимания будет непросто.

У двоих из рассматриваемых мужчин на содержании есть несовершеннолетние дети. Возникает резонный вопрос: как можно обеспечивать им должный уход и справляться с родительскими обязанностями, если они длительное время не работают? К слову, вопрос о трудоустройстве на заседании рабочей группы был одним из самых важных и касался непосредственно каждого приглашенного. Тем не менее, граждане, ведущие асоциальный образ жизни, находили своему бездействию с их точки зрения вполне разумное объяснение. На работу нигде не берут – вот, пожалуй, самый встречаемый довод в свое оправдание. Но только что они предприняли для того, чтобы трудоустроиться? Для этого в первую очередь им нужно бросить пить. Но не все с этим доводом согласны. Так, один из рассматриваемых авторитетно заявил, что сегодняшний образ жизни его вполне устраивает, временных заработков на необходимое ему хватает, к тому же есть приусадебный участок, который прокормит.

– Пил, пью и буду пить, – резюмировал мужчина.

И что тут скажешь, если даже от предложенной помощи человек отказывается. Есть ли смысл наставлять его на путь исправления? Но не все так категоричны, как он. Большинство осознает, что пришло время менять свою жизнь и становиться полноценными и добропорядочными членами общества.

Кстати, всем пришедшим на профилактические мероприятия были предложены варианты трудоустройства. Воспользуются ли они предоставленным шансом или останутся у «разбитого корыта» – время покажет.

Наталья МАКСИМОВА.

Фото автора.