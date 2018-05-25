Министр образования: Нововведения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года

Готовящиеся изменения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года, сообщил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко, который принял участие в республиканском празднике «Молодежь и творчество — история будущего» в Могилеве, передает БЕЛТА.



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«Эти нововведения коснутся уже следующей вступительной кампании 2019 года. Поэтому пока не будем вводить в заблуждение абитуриентов. Пусть они готовятся по существующим правилам и утвержденным программам», — сказал министр.

Он напомнил, что сертификат прошлого года будет действовать. Только немного увеличены пороговые значения приема, чтобы избежать случайностей и в вузы поступили молодые люди с определенной базовой подготовкой и уровнем знаний.

«Поэтому выпускникам нужно просто садиться и систематизировать те знания, которые есть, — отметил Игорь Карпенко. — Подготовиться основательно, чтобы во время вступительной кампании показать серьезные результаты».

Министр обратил внимание, что и в следующем году во время вступительной кампании ничего революционного не произойдет.

«Поэтому когда будут подписаны правила приема в новой редакции, все узнают заранее, и можно будет обсуждать. Пока же об этом говорить рано», — добавил он.

В Беларуси началась вступительная кампания. График ЦТ и приема документов в вузы в 2018 году