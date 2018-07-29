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Велостойка у магазина – плюс в профилактике воровства двухколесного транспорта
30.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Воровство велосипедов и профилактика сохранности двухколесного средства передвижения как нельзя актуальна в настоящие дни.
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Воровство велосипедов и профилактика сохранности двухколесного средства передвижения как нельзя актуальна в настоящие дни. Со страниц газет и других...
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