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Велостойка у магазина – плюс в профилактике воровства двухколесного транспорта

30.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Воровство велосипедов и профилактика сохранности двухколесного средства передвижения как нельзя актуальна в настоящие дни.

Велостойка у магазина – плюс в профилактике воровства двухколесного транспорта
Со  страниц газет и других информационных источников буквально не сходят призывы и предостережения правоохранительных органов о необходимости беречь свою технику и проявлять бдительность. Один из способов прикрыть вору «лавочку» – это иметь запорное устройство и пристегивать транспортное средство к велосипедным стойкам. К сожалению, в городе не везде имеются эти приспособления, поэтому владельцы «великов» оставляют их, просто прислонив к парапетам, деревьям, к стенам зданий и т.д. Надо отметить, что велостойки очень удобны для покупателей, которые могут «привязать» железного коня и смело отправиться за покупками. О своих клиентах позаботилась торговая сеть Евроопт, а недавно и у входа в магазин «Доброном» было установлено аналогичное устройство. В Чечерске предприятия и организации с подобной формой предоставления комфорта населению и своим работникам – на пальцах пересчитать. Поэтому хотелось бы, чтоб руководители всех уровней и рангов услышали это замечание и на него отреагировали. В конце концов, это не такие уж большие затраты, а польза – очевидная.
Валентина ПРАНКЕВИЧ.

 
 
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Воровство велосипедов и профилактика сохранности двухколесного средства передвижения как нельзя актуальна в настоящие дни. Со  страниц газет и других...
 
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