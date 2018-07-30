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Тихая Лавра. Как среди болот несколько монахов восстанавливают древний монастырь

31.07.2018 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Лавришевский монастырь затерялся где-то между цветущими лугами, непроходимыми болотами и небольшими деревеньками в Новогрудском районе. От них комплекс отделяет неширокий, но уже быстрый Неман. Единственная связь с внешним миром — шаткий деревянный мосток. Восстанавливать один из самых старых монастырей Беларуси начали больше 10 лет назад, когда на болотную пустошь приехали два монаха. С тех пор многое изменилось. Да и деревни вокруг монастыря умирающими, как раньше, уже точно назвать нельзя.


Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь упоминается еще в Ипатьевской летописи. Он был центром белорусской письменности и крупным религиозным комплексом. Его несколько раз разрушали, и очередное восстановление началось только в 2006 году. Сейчас — это небольшая обитель, которая за короткое время стала очень популярной у паломников.

«На реце на Немне межи Литвою и Новым городком»

Историки до сих пор спорят, где точно находился тот первый монастырь. Современный располагается около деревни Гнесичи, что примерно в 10 километрах от местечка Лавришево, где по мнению ученых и должно было стоять старинное строение. Каждый год здесь проводят археологические раскопки. В 2016 году нашли, например, два не известных ранее саркофага. Археологическая экспедиция делала расчистку подземного сооружения в Свято-Успенском храме и наткнулась на крипту с захоронениями. В саркофагах были останки людей и культовые предметы.

Был ли именно здесь первоначально построен старинный монастырь — вопрос открытый. В Ипатьевской летописи написано просто «На реце на Немне межи Литвою и Новым городком».

 — А русло реки было в то время несколько в другом месте, — говорит монах Серафим. Он живет в монастыре с самого начала его восстановления, когда сюда приехал первый настоятель — Лазарь. Серафим был отправлен ему в помощь. Сейчас он заведует подворьем монастыря в деревне Лавришево, которое размещается в здании бывшего детского сада. Его монахам отдали местные власти.


Каждый день ходит пешком на службу в монастырь. Потом — обратно. Дел на подворье очень много.

— А что здесь такого? — буднично говорит он.

Рассказывать о раскопках сначала не хочет, машет рукой, бурчит, что его мнение никому не интересно. Потом, правда, делится своими мыслями. Дескать, где сейчас стоит современный монастырь, там и старинный был. И точка. Что тут спорить-то.
Потом рассказывает историю очередного по счету восстановления обители.


Когда сюда пришли монахи, на пятачке сухой земли между болотами было всего несколько строений и небольшая церковка. Жили монахи сначала в палатках, потом, отремонтировав деревенские домики, переселились туда. В 2008 году они сгорели: короткое замыкание. Пришлось начинать все сначала.

Параллельно оформляли документы, чтобы монастырь приобрел официальный статус. Оформили. Все это время в комплексе велись строительные работы. И вот уже появился Дом милосердия, большой храм, летняя церковь, купель, ворота с церковными лавками. Каждый день в монастырь приезжает несколько десятков паломников, которых здесь кормят и дают ночлег, если нужно.

— Примерно на 50 человек готовим каждый день, — говорит один из священников, который служит в монастыре.

Сейчас в обители живут семь монахов и несколько послушников. К ним время от времени присоединяются паломники. Всего набирается 30 человек.


Крещение Киры и воскресная школа для местных ребятишек

Каждое лето в обитель приезжают верующие, которые организовывают детские лагеря. Монахи не против. Сами тоже не отстают. Организуют воскресную школу для местной детворы, собирая на автобусе детишек в округе каждые выходные. Сейчас вот крещение для всех желающих на Немане сделали. Причем провели обряд совершенно бесплатно.


— Здравствуйте, может кто-то еще собирается креститься? То добро пожаловать, — священнослужитель добросовестно обходит людей, которые сгрудились на деревянном мосту, чтобы с самого лучшего места наблюдать за службой и таинством. Все взрослые оказались крещеные.

А вот маленькая Кира — нет. Девочка — из Слонима. Говорит, улыбаясь, что у родителей не было времени окрестить, а потом она оказалась в приемной семье. Не до крещения было. Кира приехала в монастырь вместе с православным детским лагерем. Уже несколько дней живет со своими друзьями в палатке. В Слониме она ходит в воскресную школу. И вот решила, что надо покреститься, тем более все так необычно происходит.


—  Я думала, что в купели все это будет, а оказалось, что в реке, — говорит она. Конечно, волнуется. Но всю службу стойко стоит под палящим солнцем, сосредоточенно слушает священника, а когда ее три раза окунают в воду, теряет всю свою серьезность и облегченно смеется. На мосту девочке аплодируют.

Службу на берегу Немана приурочили к 1030-летию крещения Руси. Поставили временный алтарь, украсили его цветами. В эту субботу в тихих Гнесичах — шумно.

Впрочем, как говорят местные, поток людей не ослабевает. Уже привыкли к популярности этой местности. Замечают: в последнее время в окрестных деревнях городские стали выкупать участки и старые дома. Едут сюда, чаще всего, из Гродно и Минска. А паломники — со всей Беларуси. Заезжают группы из России, Польши и Украины.

— Не ставьте здесь машину, свои скоро приедут, — высовывается из окна авто заспанный мужчина. Через некоторое время обочина дороги уже полностью заставлена автомобилями. Люди подъезжают все время, пока идет служба.


Первые волонтеры — бывшие осужденные

Окрестные деревни вместе с монастырем переживают свое второе рождение. В Лавришево монахи организовали подворье, где есть трапезная, библиотека, музей и спальни для паломников. Приехать в монастырь может любой человек: работа найдется для всех. Ночлегом и простой едой обеспечат.


— У нас сначала был контингент непростой — бывшие заключенные. Они искали здесь для себя успокоения что ли. У всех — большие сроки. Наверное, не нашли, потому что со временем их здесь не осталось. Куда делись? Не знаю. Может быть, снова сели. Они неплохие люди, но с ними надо быть острожными. Например, подбирать слова, когда разговариваешь. Можно попасть впросак, — говорит Серафим. И наконец проводит небольшую экскурсию по подворью.

Здание все еще требует ремонта, но монахи говорят, что всему свое время. Напоминают, что монастырь существует в первую очередь за пожертвования. Не так давно организовали продажу продукции, что изготавливают в монастыре. В лавке можно купить мыло ручной работы, травяные сборы, хлеб, изготовленный на специальной закваске, квас.


А вот в музей можно попасть бесплатно.

Здесь собраны старинные фолианты, церковная утварь и иконы различных конфессий. Дело в том, что старинная деревянная церковь в Лавришево никогда не закрывалась, в отличие от храмов в окрестных деревнях. Там иконы и различную утварь просто выбрасывали.

Местные несли все это в Лавришево. Когда церковь отдали монахам, оказалось, что вперемешку с православными иконами в храме были униатские и католические предметы культа.

— Нельзя же все это выкидывать, — говорит Серафим. Так в музее монастыря появились уникальные картины XVIII и XIX веков. Все иконы в достаточно хорошем состоянии. А еще есть несколько старинных евангелий.


Правда, нет того самого Лавришевского. Известное евангелие было написано в 1329 году, но в XIX веке его вывезли в Польшу.

В 2009 году в Беларуси поднимался вопрос о возврате нам Лавришевского Евангелия. Правда, потом в министерстве культуры уточнили, что речь шла о том, чтобы передать Беларуси копию издания. Тогда же издательство Белорусского экзархата планировало выпустить факсимиле Лавришевского Евангелия, но все это пока осталось в планах. В монастырском музее есть лишь фотографии старинной книги, которые Серафим показывает с гордостью.

— Посмотрите, какие краски, какое качество исполнения, — говорит он.

Есть здесь и книги с библиотеки Хрептовичей в Щорсах. Серафим вздыхает: большую часть ценных экземпляров когда-то сожгли. Но что-то принесли монахам.


30 капличек и свои собственные традиции

Руководит монастырем игумен Евсевий, который приехал сюда 12 лет назад.
Серафим вспоминает, что сначала было тяжело. Служить было некому. Игумен тогда был и за пономаря, и за хор. С годами население монастыря возросло. Появились и певцы, и чтецы. Потом решили, что строить обитель будут не хаотично, а разработают план. Правда от первоначального проекта пришлось отказаться и его несколько переделать. Хотели посередине территории монастыря построить большой храм, но при рытье котлована нашли бомбу начала прошлого века. Взорвали ее тут же, накрыв специальным колпаком.

— Земля вниз ушла и оказалось на этом месте — «песчаный поплавок» — строить нельзя. Поэтому пришлось перестраивать нашу маленькую церковь, — говорит Серафим.


Есть у монахов и свои традиции. Например, каждый вечер ходят вокруг монастыря крестным ходом, а в летнее время собираются со всеми насельниками около костра. Разговаривают, обсуждают не только духовное, но и вполне материальное — как возводить дальше монастырь, где взять средства на строительство, ведь в планах на территории комплекса построить более 30 капличек. А еще хотят, чтобы это крещение в Немане стало традиционным и чтобы сюда в этот день приезжало еще больше людей.

—  Так и обитель отстроим, — говорят.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Лавришевский монастырь затерялся где-то между цветущими лугами, непроходимыми болотами и небольшими деревеньками в Новогрудском районе. От них комплекс отделяет...
 
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