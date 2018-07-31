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На Витебщине комбайнерам подарили туфли. Подарки привезли прямо в поле
01.08.2018 13:03 — Новости Общества | Tut.by
На празднике зажинок в Городокском районе комбайнерам вручили новые туфли. Всего же такой презент получили 150 механизаторов в 12 районах области,
Презент комбайнерам решил сделать профсоюз работников АПК. В частности, подарки механизаторам сельхозпредприятия имени Свердлова Городокского района привезли прямо в поле. Здесь как раз отмечали зажинки — праздник первого снопа.
Каждому, кто работает на жатве, вручили по коробке с обувью отечественного производителя. В ней — туфли с твердым задником, как того и требует от комбайнера техника безопасности.
Раньше многие механизаторы для комфорта надевали на работу сланцы, а это травмоопасно и категорически запрещено, утверждает глава региональной организации профсоюза работников АПК Виктор Гуторов.
Всего новые туфли получили 150 механизаторов в 12 районах Витебской области.
Отметим, что на полях под Гродно комбайнерам вручили
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На полях под Гродно комбайнеры работают в майках-вышиванках. А их коллегам в 12 районах Витебщины подарили удобную спецобувь - летние туфли с твердым задником....
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