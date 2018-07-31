На Витебщине комбайнерам подарили туфли. Подарки привезли прямо в поле

На празднике зажинок в Городокском районе комбайнерам вручили новые туфли. Всего же такой презент получили 150 механизаторов в 12 районах области, сообщает ТРК «Витебск».

Презент комбайнерам решил сделать профсоюз работников АПК. В частности, подарки механизаторам сельхозпредприятия имени Свердлова Городокского района привезли прямо в поле. Здесь как раз отмечали зажинки — праздник первого снопа.

Каждому, кто работает на жатве, вручили по коробке с обувью отечественного производителя. В ней — туфли с твердым задником, как того и требует от комбайнера техника безопасности.

Раньше многие механизаторы для комфорта надевали на работу сланцы, а это травмоопасно и категорически запрещено, утверждает глава региональной организации профсоюза работников АПК Виктор Гуторов.

Всего новые туфли получили 150 механизаторов в 12 районах Витебской области.

Отметим, что на полях под Гродно комбайнерам вручили майки-вышиванки .