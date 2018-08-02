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Верхнедвинцы показали кулинарное искусство на фестивале в Латвии

03.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Верхнедвинцы показали кулинарное искусство на фестивале в Латвии

Верхнедвинцы приняли участие в 4-м Международном фестивале кулинарного наследия, который проводился в Латвийской Республике.

Фестиваль состоялся в конце июля в рамках празднования 95-летия города Краславы. Традиционное мероприятие собирает многочисленное количество участников и гостей. Предлагая изыски национальной кухни, представители разных стран стремятся привлечь внимание гостей  к своей культуре, показать преимущества  местного кулинарного искусства,  вызвать желание посетить гостеприимный край.

Верхнедвинцы показали кулинарное искусство на фестивале в Латвии

Всех  желающих щедро  угощали национальными блюдами  участники проекта BELLA CUSINE из Верхнедвинщины. По приглашению латвийской стороны в праздничных мероприятиях приняли участие председатель районного Совета депутатов И.Ф. Козел, председатель правления Верхнедвинского райпо И.А. Томашевич, начальник отдела общественного питания райпо С.Н. Вашкевич, хозяйка агроусадьбы  «Юстияново» Т.С. Коробец, начальник отдела розничной торговли ОАО «Верхнедвинский райагросервис» Т.М. Спиридёнок.

Верхнедвинцы показали кулинарное искусство на фестивале в Латвии

Тема кулинарного праздника  этого года «Сельские прелести» включала  блюда  традиционного деревенского  застолья  из натуральных продуктов. Участники фестиваля показали свои кулинарные таланты, а гости смогли продегустировать и приобрести кондитерские и хлебобулочные изделия, сыр, драники, мясные продукты, сало, мёд, блины, традиционные напитки.

Белорусское угощение пользовалось большим спросом и  снискало немало похвал и положительных отзывов у посетителей.

Верхнедвинцы показали кулинарное искусство на фестивале в Латвии

 
 
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