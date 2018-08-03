1693— французский монах Д. Периньон открыл секрет изготовления шампанского
Кто родился: актрисы Мария Куликова, Анастасия Микульчина, музыкант Луи Армстронг
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История этого дня: 4 августа
04.08.2018 — Новости Общества | Единство
1693— французский монах Д. Периньон открыл секрет изготовления шампанского
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1693— французский монах Д. Периньон открыл секрет изготовления шампанскогоКто родился: актрисы Мария Куликова, Анастасия Микульчина, музыкант Луи Армстронг ...
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