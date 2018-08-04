26 лет органам финансовых расследований

5 августа 2018 года органы финансовых расследований Республики Беларусь отмечают свое 26-летие.

Сегодня органы финансовых расследований — это государственный правоохранительный орган, работники которого добросовестно выполняют свой служебный долг по защите экономических интересов Республики Беларусь.

Органы финансовых расследований выполняют сложные и ответственные задачи по контролю за расходованием бюджетных средств и за ситуацией на потребительском рынке, наращиванию усилий по пресечению незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательства, коррупции, уклонения от уплаты налогов и криминального банкротства.

Так, в январе-июне 2018 года Борисовским межрайонным отделом финансовых расследований обеспечено поступление в бюджет Республики Беларусь более 1 642 395,28 рубля. Выявлено 23 экономических и коррупционных преступления, из которых 11 относятся к категории тяжких.

Также в указанном периоде сотрудниками межрайотдела пресечена преступная деятельность группы жителей

г. Минска, осуществлявших содействие должностным лицам различных субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов путем оформления фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в бюджет поступило более 600 тыс. рублей, возбуждено 5 уголовных дел.

В настоящее время межрайотделом продолжают проводиться проверочные мероприятия в отношении субъектов хозяйствования, имевших взаимоотношения с лжепредпринимательскими структурами, значительное внимание уделяется выявлению коррупционных правонарушений, нарушений в сфере потребительского рынка и жилищно-коммунального хозяйства.

От имени коллектива и себя лично выражаю особые слова благодарности Виктору Ивановичу Франскевичу, который является примером и наставником для меня лично и многих сотрудников органов финансовых расследований. Также слова благодарности хочется сказать в адрес ветеранов отдела: А.В. Бунина, В.П. Семашко, О.В. Полянского, Г.М. Шевчук, В.П. Крапивко.

Среди нынешних сотрудников хотелось бы отметить высокий профессиональный уровень заместителя начальника отдела А.С. Козловского, старшего инспектора по особо важным делам по оперативной работе В.В. Дрозда, ведущих специалистов Г.М. Шевчук, Н.В. Житковой.

С положительной стороны необходимо отметить влившуюся в ряды отдела молодежь — инспекторов по оперативной работе А.Ю. Дайнеко, выпускников Академии МВД

Я.В. Валентовича, С.М. Данейко, Н.Ю. Лупачева.

Александр ПЯТАКОВ, начальник Борисовского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску, полковник финансовой милиции