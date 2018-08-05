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Тепло и никаких дождей. Погода в Могилеве на неделю

06.08.2018 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Идеальная летняя погода ждет Могилев на этой неделе: будет тепло, солнечно, без дождей. Поэтому рекомендуем пользоваться моментом и не проводить вечера после работы в четырех стенах — лето ведь уже почти все! По предварительным данным, в ближайшие выходные также будет тепло и солнечно. А вот ровно через неделю ждем грозу.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 6 августа, будет до +23°С и, в основном, солнечно.

Как и во вторник. Погода 7 августа существенно не изменится: будет +23°С, малооблачно. Лишь в первой половине суток прогнозируют порывистый ветер.

В среду, 8 августа, будет +24°С, переменная облачность. Вечером возможен дождь, но вероятность его мала.

9 августа прогнозируют +26°С и малооблачную, практически безветренную погоду.

В пятницу, 10 августа, станет еще жарче: будет +27°С и ясно. В середине суток может подняться порывистый ветер до 12 м/с, но ненадолго.

Прогноз погоды в своем городе смотри на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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По предварительным данным, выходные будут такими же. А ровно через неделю ждем грозу.
 
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