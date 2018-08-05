Тепло и никаких дождей. Погода в Могилеве на неделю

Идеальная летняя погода ждет Могилев на этой неделе: будет тепло, солнечно, без дождей. Поэтому рекомендуем пользоваться моментом и не проводить вечера после работы в четырех стенах — лето ведь уже почти все! По предварительным данным, в ближайшие выходные также будет тепло и солнечно. А вот ровно через неделю ждем грозу.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 6 августа, будет до +23°С и, в основном, солнечно.

Как и во вторник. Погода 7 августа существенно не изменится: будет +23°С, малооблачно. Лишь в первой половине суток прогнозируют порывистый ветер.

В среду, 8 августа, будет +24°С, переменная облачность. Вечером возможен дождь, но вероятность его мала.

9 августа прогнозируют +26°С и малооблачную, практически безветренную погоду.

В пятницу, 10 августа, станет еще жарче: будет +27°С и ясно. В середине суток может подняться порывистый ветер до 12 м/с, но ненадолго.

Прогноз погоды в своем городе смотри на POGODA.TUT.BY .