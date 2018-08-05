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Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

06.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Республиканский туристический слёт стал уже доброй традицией среди коллективов детских реабилитационно-оздоровительных центров Республики Беларусь. В этом году он проводился уже в 13-й раз.

Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

С 27 по 29 июля 9 команд собрались в Кобринском районе на базе отдыха ОАО «Киселёвцы» для участия в турслёте под девизом: «Большая страна начинается с малой родины». На мероприятии присутствовали представители Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Туристический слёт коллективов сотрудников детских реабилитационно-оздоровительных центров имеет своё лицо и значимость. Об этом говорит активное участие в турслёте, высокий уровень подготовки команд. Благодаря мероприятию популяризуется здоровый образ жизни, а также, что очень важно, укрепляются дружеские связи между коллективами, при этом участники имеют возможность отдохнуть.

Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

Общее руководство по организации туристического слёта в этом году осуществлял ДРОЦ «Колос». Программа турслёта была очень насыщенной и интересной. Участники показывали свою удаль в разных состязаниях, на суше и в воде, в командной борьбе и индивидуальном зачёте. Шуточно-туристическая эстафета, техника горно-пешеходного туризма, техника водного туризма, соревнования по волейболу, конкурс туристической песни, конкурс биваков, состязание кулинаров, конкурс газет и визиток – эти и многие другие испытания команда нашего центра прошла с честью.

Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

Апогеем спортивного праздника стало торжественное закрытие, где состоялась церемония награждения победителей и призёров 13 Республиканского туристического слёта коллективов детских реабилитационно-оздоровительных центров Республики Беларусь «Большая страна начинается с малой родины». Командам были вручены дипломы, медали и ценные призы. По доброй традиции, все команды получили на память о турслёте картины-фотоколлажи. По итогам честной и напряжённой борьбы победный пьедестал разделили следующие команды: третье место – команда ДРОЦ «Свитанок», второе место – команда ДРОЦ «Лесная поляна», первое место на победном олимпе заняла команда ДРОЦ «Колос».

Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

В прошлом году, когда принимающей стороной был наш центр «Лесная поляна», мы передали команде ДРОЦ «Колос» походный котелок с набором первой необходимости. Очень приятно, что эта традиция была продолжена и в этом году. Походный котелок команда «Колоса» передала команде ДРОЦ «Свитанок».

Расставаться всегда грустно, но турслёт выполнил свою главную миссию – объединил и сблизил людей.

Светлана ИЗОФАТОВА, воспитатель КУП «ДРОЦ «Лесная поляна».

Фото предоставлено автором.

 
 
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Республиканский туристический слёт стал уже доброй традицией среди коллективов детских реабилитационно-оздоровительных центров Республики Беларусь. В этом году...
 
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