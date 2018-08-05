Команда ДРОЦ «Лесная поляна» успешно выступила на республиканском туристическом слёте

Республиканский туристический слёт стал уже доброй традицией среди коллективов детских реабилитационно-оздоровительных центров Республики Беларусь. В этом году он проводился уже в 13-й раз.







С 27 по 29 июля 9 команд собрались в Кобринском районе на базе отдыха ОАО «Киселёвцы» для участия в турслёте под девизом: «Большая страна начинается с малой родины». На мероприятии присутствовали представители Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Туристический слёт коллективов сотрудников детских реабилитационно-оздоровительных центров имеет своё лицо и значимость. Об этом говорит активное участие в турслёте, высокий уровень подготовки команд. Благодаря мероприятию популяризуется здоровый образ жизни, а также, что очень важно, укрепляются дружеские связи между коллективами, при этом участники имеют возможность отдохнуть.





Общее руководство по организации туристического слёта в этом году осуществлял ДРОЦ «Колос». Программа турслёта была очень насыщенной и интересной. Участники показывали свою удаль в разных состязаниях, на суше и в воде, в командной борьбе и индивидуальном зачёте. Шуточно-туристическая эстафета, техника горно-пешеходного туризма, техника водного туризма, соревнования по волейболу, конкурс туристической песни, конкурс биваков, состязание кулинаров, конкурс газет и визиток – эти и многие другие испытания команда нашего центра прошла с честью.

























Апогеем спортивного праздника стало торжественное закрытие, где состоялась церемония награждения победителей и призёров 13 Республиканского туристического слёта коллективов детских реабилитационно-оздоровительных центров Республики Беларусь «Большая страна начинается с малой родины». Командам были вручены дипломы, медали и ценные призы. По доброй традиции, все команды получили на память о турслёте картины-фотоколлажи. По итогам честной и напряжённой борьбы победный пьедестал разделили следующие команды: третье место – команда ДРОЦ «Свитанок», второе место – команда ДРОЦ «Лесная поляна», первое место на победном олимпе заняла команда ДРОЦ «Колос».



















В прошлом году, когда принимающей стороной был наш центр «Лесная поляна», мы передали команде ДРОЦ «Колос» походный котелок с набором первой необходимости. Очень приятно, что эта традиция была продолжена и в этом году. Походный котелок команда «Колоса» передала команде ДРОЦ «Свитанок».

Расставаться всегда грустно, но турслёт выполнил свою главную миссию – объединил и сблизил людей.

Светлана ИЗОФАТОВА, воспитатель КУП «ДРОЦ «Лесная поляна».

Фото предоставлено автором.