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В столице нашли разыскиваемую 14-летнюю минчанку, которая ушла из дома
08.08.2018 11:59 — Новости Общества | Tut.by
В столице нашли 14-летнюю Кристину Кравченко, которая ушла из дома третьего августа. Об этом
Вчера мы опубликовали
Как оказалось, все это время она была у друзей. С ней все хорошо. Со вчерашнего вечера она находится дома.
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Как оказалось, девочка была у друзей.
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