В столице нашли разыскиваемую 14-летнюю минчанку, которая ушла из дома

В столице нашли 14-летнюю Кристину Кравченко, которая ушла из дома третьего августа. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.





Вчера мы опубликовали информацию о розыске 14-летней Кристины Кравченко. Сегодня милиция сообщила, что девочку нашли.

Как оказалось, все это время она была у друзей. С ней все хорошо. Со вчерашнего вечера она находится дома.