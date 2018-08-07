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Подготовкой сельскохозяйственных кадров для Ташкентской области планирует заниматься Минская область
08.08.2018 18:02 — Новости Общества | БT
Ташкентская область, как и Минская, развивает сельскохозяйственную сферу. Делегация из Узбекистана заинтересована в поставках белорусских комбайнов, передаче опыта в производстве и переработке мяса и молока.
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Подготовкой сельскохозяйственных кадров для Ташкентской области планирует заниматься Минская область
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