Послабления для ИП и новое в подаче деклараций: что изменится в Налоговом кодексе

В Беларуси будут внесены изменения в Налоговый кодекс. О том, какие нововведения ожидают налогоплательщиков в следующем году, рассказал на брифинге начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гомельской области Владимир ДЕВОЙНО.

— В 2017 году глава государства поручил упростить ведение бизнеса. В частности, внести изменения в Налоговый кодекс. Сейчас приняты к обсуждению некоторые его части, — отметил Владимир Девойно. — Будет сделан упор на упрощение системы налогооблажения, ее доступность, ясность и понятность для любого налогоплательщика.

Что изменится в Налоговом кодексе?

Приостановление операций по счетам плательщиков. Добросовестным плательщикам будет дано послабление в уплате налогов. Если субъект хозяйствования по состоянию на дату уплаты платежей в бюджет имеет задолженность, но до этого шесть месяцев не имел таких нарушений, то операции по расчетному счету будут приостановлены только через 10 рабочих дней. Согласно действующей редакции, операции были бы приостановлены уже на следующий день после даты уплаты платежей в бюджет. Если все же раньше были задолженности, но они были оплачены до первого числа месяца, следующего за месяцем образования задолженности, тогда расчетные операции будут приостановлены через пять рабочих дней.

Начисление пени. Известно, что налоговые проверки сегодня проводятся за период не более пяти лет. С 2019 года пеня будет начисляться за аналогичный период. Связано это с тем, что поскольку проверка проводилась за много лет и пеня могла быть больше суммы доначисленного налога. В законопроекте будет предусмотрено, что сумма пени не должна превышать сумму начисленного налога.

Порядок возврата переплаты налогов. Если сегодня переплату по платежам в бюджет можно вернуть не более чем за три года, то благодаря изменениям в Налоговом кодексе этот период продлен до пяти лет. Зачет платежей со следующего года будет производиться в три дня. Возврат платежей сегодня — в течение двадцати рабочих дней.

Послабления для ИП. Сегодня в Гомельской области на учете состоит более 26 тысяч индивидуальных предпринимателей. С 2019 года плательщик будет иметь право выбрать уплачивать либо единый налог, либо перейти на другие режимы — упрощенную систему налогообложения или подоходный налог. Вдобавок предлагается установить отдельную ставку единого налога для каждого региона (для Сегодня в Гомельской области на учете состоит более 26 тысяч индивидуальных предпринимателей. С 2019 года плательщик будет иметь право выбрать уплачивать либо единый налог, либо перейти на другие режимы — упрощенную систему налогообложения или подоходный налог. Вдобавок предлагается установить отдельную ставку единого налога для каждого региона (для Минска , областных центров, других населенных пунктов), а местным Советам депутатов предоставить право уменьшать их, но не более чем в два раза.

Подача налоговых деклараций. С 2019 года для подачи налоговых деклараций физические лица могут обратиться в любой налоговый орган. Раньше можно было обратиться только по месту своей регистрации. С 2019 года для подачи налоговых деклараций физические лица могут обратиться в любой налоговый орган. Раньше можно было обратиться только по месту своей регистрации. Кроме того, для физлиц будет продлен срок подачи декларации за полученные доходы. Срок подачи декларации по подоходному налогу перенесен с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Уплата налога на недвижимость для юридических лиц. Сегодня юрлицу, которое самовольно заняло земельный участок, несвоевременно вернуло земельный участок, имеет неэффективно использованное имущество либо недвижимость, начисляется налог в десятикратном размере. В проекте этот размер будет убран. Однако рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за такие нарушения. Сегодня юрлицу, которое самовольно заняло земельный участок, несвоевременно вернуло земельный участок, имеет неэффективно использованное имущество либо недвижимость, начисляется налог в десятикратном размере. В проекте этот размер будет убран. Однако рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за такие нарушения. Также предлагается отказаться и от двукратной ставки налога на недвижимость, если вводится сверхнормативный объект строительства. Уплата налогов только в белорусских рублях. Пока налог на добычу природных ресурсов, налог на землю (участки общественно-деловой и производственной зон) имеют долларовый эквивалент. Но со следующего года исчисления налоговых платежей будут производиться только в белорусских рублях.