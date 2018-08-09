Профессиональный праздник отмечают строители

Профессия строителя во все времена считалась одной из самых востребованных и почётных. Без неё немыслима жизнь на земле, ведь человек не может обойтись без крыши над головой. А современным строителям подвластны объекты любой сложности.

— Наш город готовится к “Дожинкам”, так что работы хватает всем. В этом году в ГРУПП ЖКХ создана строительная бригада, — говорит главный инженер организации Олег Урбан. – Трудятся 12 специалистов с соответствующим образованием, все — бывшие работники Верхнедвинского ПМС. Наши строители были заняты на ремонте здания райисполкома: делали крыльцо, отмостку; укладывали дорожки возле СШ №2; вместе со спонсорами обустраивали детскую площадку в городе; меняли инженерные сети теплотрасс в домах жилищного фонда. Сейчас устанавливаем забор из металло-штакетника по улице Советской, благоустраиваем детский игровой комплекс “Каравелла” в микрорайоне. Площадка для детей значительно расширится и обретёт совершенно новый вид. Здесь будут установлены ограждение, бордюры, дорожки вымостят плиткой, уложат резиновое покрытие, появятся новые игровые сооружения, которые приобретены за спонсорские средства, дополнительные скамьи.

К концу августа строители обещают закончить работу на площадке и сделать её ещё удобнее для детворы и родителей.

Подготовкой города к “Дожинкам” работа строительной бригады не закончится. В планах ГРУПП ЖКХ — расширять сектр услуг. Сейчас дополнительно делаются аттестаты соответствия на выполнение отдельных видов работ, чтобы своими силами, без привлечения подрядных организаций выполнять капитальный ремонт зданий и сооружений.

Лариса ЗАЙЦЕВА.