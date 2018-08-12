ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд Партизанского района Минска 13 августа рассмотрит жалобу журналиста Быковского на его задержание

12.08.2018 22:28 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 12 августа. Суд Партизанского района Минска утром 13 августа рассмотрит жалобу адвоката корреспондента "Немецкой волны" Павла Быковского на его задержание. Журналист считает задержание незаконным и необоснованным.

"К сожалению, процесс пройдет в закрытом режиме", — сообщил Быковский в социальной сети "Фейсбук".

Журналист и медиааналитик Павел Быковский был задержан 8 августа на 72 часа в рамках "дела БелТА". Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации и банковских карт, в том числе принадлежащих жене-журналистке и дочери-школьнице. 10 августа Быковский был отпущен после допроса в Следственном комитете, который ведет дело.

Быковский остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали. Журналист дал подписку о неразглашении.

Его супруга Ольга заявила 10 августа, что будет готовить жалобу на изъятие у нее и дочери техники и банковских карт.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 августа. Суд Партизанского района Минска утром 13 августа рассмотрит жалобу адвоката корреспондента "Немецкой волны" Павла Быковского на его задержание....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларусь возвращается жара. Какой будет погода в начале недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
13.08.2018
Навiны Палесся
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика