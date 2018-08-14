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В редакции газеты «Авангард» состоялась встреча с заместителем директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорем Миновым

15.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В рамках встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства заместитель директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорь Минов встретился с коллективом учреждения «Редакция газеты «Авангард».

Подобные встречи продолжатся и в дальнейшем.  Ближайшие пройдут 22 августа. Так, в ОАО «Агрохимуслуги» с коллективом встретится главный врач Буда-Кошелевской центральной районной В редакции газеты «Авангард» состоялась встреча с заместителем директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорем Миновым
больницы Жанна Евтухова, а с коллективом УП «Буда-Кошелевский хлебоприемный пункт» — директор лесхоза Сергей Лозко.

 
 
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В рамках встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства заместитель директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорь Минов...
 
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