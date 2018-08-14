ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голосуем ногами

15.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Голосуем ногами

Сразу видно: у глусчан наболело. Речь идет об извечной теме дорог и такой же извечной проблеме их качества. О дорогах больших мы уже писали, вопросы поднимали и некоторые ответы давали. Пришла очередь и младших их собратьев — тротуаров и дорожек.


Голосуем ногами

Хроника событий такова. Сначала в редакцию позвонила читательница и поинтересовалась, когда будут ремонтировать дорожку, идущую по полю от автостанции к «семи ветрам». Этот вопрос мы адресовали непосредственно председателю Глусского райисполкома Степану Чечухе, и он ответил, что в настоящее время решено не ремонтировать дорожку: это кратчайший, но не единственный путь от центра к «семи ветрам», есть еще и тротуар в хорошем состоянии. Когда этот ответ был опубликован в газете («Дорожка пока подождет», № 54 от 24.07.2018), в редакции раздалось еще два звонка от разных людей, но смысл был примерно одинаков: каждый утверждал, что дорожка, о которой говорит он, — самая плохая и требует ремонта в первую очередь. В одном случае речь шла о дорожке в районе школы искусств и средней школы № 1, вторая — вдоль средней школы № 2, по обеим ходят дети. Автор же самого первого обращения продолжила бить тревогу и обратилась уже в Могилёвский облисполком. В коллективном обращении (57 подписей) говорится, что путь по хорошему тротуару в четыре раза длиннее, при том, что дорожкой, которая стала камнем преткновения, пользуются все жители микрорайона «семь ветров», в основном пенсионеры,  а также те жители Глуска, которые ведут детей в детсад № 4.


Голосуем ногами

Это обращение было направлено облисполкомом на реагирование в Глусский райисполком и в нашу редакцию. Каким будет официальный ответ и окончательное решение райисполкома по данному вопросу, мы пока не знаем. Сегодняшняя статья — это непредвзятый взгляд и ответ журналистов и налогоплательщиков: по тем дорожкам, о которых идет речь, никто из нас, авторов этой статьи, не ходит, поэтому в личной заинтересованности и субъективизме нас упрекнуть нельзя, при этом, как и все, мы платим налоги и хотим, чтобы эти деньги шли на благо общества, расходовались там, где это нужнее. К словесным описаниям нашего рейда прилагаются фотографии, да и каждый может совершить экскурсию под условным названием «дорожки Глуска» и убедиться, какой же из них требуется более скорая помощь.

Продолжение материала читайте в газете № 60 от 14 августа 2018 года

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу видно: у глусчан наболело. Речь идет об извечной теме дорог и такой же извечной проблеме их качества. О дорогах больших мы уже писали, вопросы поднимали и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В редакции газеты «Авангард» состоялась встреча с заместителем директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорем Миновым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.08.2018
Полесская правда
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика