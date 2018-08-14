Голосуем ногами





Сразу видно: у глусчан наболело. Речь идет об извечной теме дорог и такой же извечной проблеме их качества. О дорогах больших мы уже писали, вопросы поднимали и некоторые ответы давали. Пришла очередь и младших их собратьев — тротуаров и дорожек.







Хроника событий такова. Сначала в редакцию позвонила читательница и поинтересовалась, когда будут ремонтировать дорожку, идущую по полю от автостанции к «семи ветрам». Этот вопрос мы адресовали непосредственно председателю Глусского райисполкома Степану Чечухе, и он ответил, что в настоящее время решено не ремонтировать дорожку: это кратчайший, но не единственный путь от центра к «семи ветрам», есть еще и тротуар в хорошем состоянии. Когда этот ответ был опубликован в газете («Дорожка пока подождет», № 54 от 24.07.2018), в редакции раздалось еще два звонка от разных людей, но смысл был примерно одинаков: каждый утверждал, что дорожка, о которой говорит он, — самая плохая и требует ремонта в первую очередь. В одном случае речь шла о дорожке в районе школы искусств и средней школы № 1, вторая — вдоль средней школы № 2, по обеим ходят дети. Автор же самого первого обращения продолжила бить тревогу и обратилась уже в Могилёвский облисполком. В коллективном обращении (57 подписей) говорится, что путь по хорошему тротуару в четыре раза длиннее, при том, что дорожкой, которая стала камнем преткновения, пользуются все жители микрорайона «семь ветров», в основном пенсионеры, а также те жители Глуска, которые ведут детей в детсад № 4.







Это обращение было направлено облисполкомом на реагирование в Глусский райисполком и в нашу редакцию. Каким будет официальный ответ и окончательное решение райисполкома по данному вопросу, мы пока не знаем. Сегодняшняя статья — это непредвзятый взгляд и ответ журналистов и налогоплательщиков: по тем дорожкам, о которых идет речь, никто из нас, авторов этой статьи, не ходит, поэтому в личной заинтересованности и субъективизме нас упрекнуть нельзя, при этом, как и все, мы платим налоги и хотим, чтобы эти деньги шли на благо общества, расходовались там, где это нужнее. К словесным описаниям нашего рейда прилагаются фотографии, да и каждый может совершить экскурсию под условным названием «дорожки Глуска» и убедиться, какой же из них требуется более скорая помощь.

Продолжение материала читайте в газете № 60 от 14 августа 2018 года