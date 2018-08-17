ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивьевском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели в ДТП пассажира автомобиля

17.08.2018 17:39 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 17 августа. Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса).

Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, на автодороге Савгути — Гончары — Дайлиды вблизи города Ивье 16 августа около 22 часов водитель автомобиля Audi 100 не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, 30-летний житель Гродно, с телесными повреждениями был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где скончался от полученных травм.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила четверых человек, следовавших в автомашине Audi 100 вместе с погибшим и не пострадавших в результате ДТП, которые отрицали, что в момент ДТП управляли транспортным средством.

В целях установления подозреваемого лица следователи с участием экспертов осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, "изъяли ряд следов и объектов, провели комплекс иных процессуальных и следственных действий". В свою очередь, сотрудники милиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых подозрения в совершении преступления пали на находившегося в состоянии алкогольного опьянения 30-летнего жителя Волковыска из числа указанных выше лиц.

Следственные действия с участием подозреваемого и иных лиц продолжаются. Начато проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, транспортно-трасологической, автотехнической, одорологической, судебно-биологической и иных криминологических исследований. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. 

Окончательная квалификация действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования уголовного дела. 
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 17 августа. Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Бывшего директора столичного ЖЭУ приговорили к трем годам лишения свободы за взятку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика