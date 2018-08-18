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И. Исаченко: Прежде всего, надо навести порядок, чтобы людям было комфортно работать
19.08.2018 17:00 — Новости Общества | БT
Новый глава Оршанского райисполкома рассказал о первоочередных шагах по перезагрузке Оршанского проекта.
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И.Исаченко: Прежде всего, надо навести порядок, чтобы людям было комфортно работать, на территории было чисто. А потом будем заниматься экономикой по каждому...
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