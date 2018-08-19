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С орнаментом и в оранжевом. Какую форму сшили белорусские фабрики школьникам к 1 сентября
20.08.2018 14:17 — Новости Общества | Tut.by
На сайте Минобразования появились образцы школьной формы, которую предприятия «Беллегпрома» предлагают в этом году белорусским мальчикам и девочкам. Вот некоторые из этих моделей, еще больше образцов можно увидеть
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На сайте Минобразования появились образцы школьной формы, которую предприятия "Беллегпрома" предлагают в этом году мальчикам и девочкам. TUT.BY посмотрел на...
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