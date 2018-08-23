Внеплановый сельский сход в Нисимковичах: дошли до каждого

Профилактическая работа с населением – главное направление в деятельности спасателей и других субъектов, особенно если дело касается граждан, проживающих в сельской местности. Ведь именно здесь, в частном секторе, соблюдение требований пожарной безопасности наиболее актуально.





ЗАКУРИЛ И ЧУТЬ ДОМ НЕ СПАЛИЛ

Внеплановый сельский сход в Нисимковичском сельсовете собрал сельчан по той причине, что в их агрогородке на прошлой неделе едва не случилась беда. В доме многодетной семьи произошел пожар. Оперативность соседей, которые сообщили о происшествии и оказали помощь в тушении огня, сработала на пользу. Домовладение и проживающие в нем люди не пострадали. Разбирая причины произошедшего, выяснилось, что его виной послужила вредная привычка. Старшие дети многодетной матери пристрастились к сигаретам. За этим наблюдали младшие. Один из них минувшим субботним днем, воспользовавшись тем, что дома никого не было, тоже решил покурить. Укромным местом выбрал печь. Непотушенный им окурок и стал вероятной причиной возгорания, так как бойцы РОЧС обнаружили там тлеющий матрас.

Опираясь на приведенный факт, первый замначальника отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Будников отметил, что в большинстве случаев огненные происшествия – это результат беспечности. Он призвал пришедших на сход граждан как можно скорее заняться подготовкой печей к новому отопительному сезону, помочь привести в пожаробезопасное состояние домовладения своих престарелых родителей, бабушек и дедушек. Напомнили спасатели и о вопросах безопасности детей. Взрослые должны понимать, что оставление малолетних без присмотра даже на непродолжительное время может привести к необратимым последствиям.

КТО ПЬЕТ, ТОТ СТАЛ НА ПУТЬ ПОРОКА

С населением пообщались и другие представители субъектов профилактики. Не обошли здесь стороной острую тему алкоголизации. Руководитель РОВД Владимир Бухавцов акцентировал внимание, что борьба с этим социальным злом ведется и будет продолжена. Не для устрашения, а для принятия населением должных выводов он озвучил выявляемые факты, способствующие пьянству на селе. Так, буквально неделей ранее у одного из жителей Сидорович правоохранители изъяли самогонный аппарат и брагу. В отношении правонарушителя начат административный процесс. Назначена экспертиза. В первый раз мужчине может грозить штраф до пяти базовых величин с конфискацией напитков. Это заставит задуматься. При повторном проступке меры будут куда строже.

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ФОРМАЛИЗМА

Итог сельского схода подвела зампредседателя райисполкома Юлия Басаргина, подчеркнув, что в вопросах соблюдения безопасности не может быть формализма. Жизненные истории с печальным финалом по вине самого человека – это ничто иное, как очередное доказательство беспечности. А призвать к порядку горе-родителей, устранить причины, ведущие к необратимым последствиям, и просто разъяснить нерадивым гражданам прописные истины, которые в каждом доме должны стать нормой проживания, призваны субъекты профилактики. Чем раньше мы убедим, разъясним, исправим, тем больше шансов избежать беды, сказала Юлия Басаргина.

КАЖДУЮ СЕМЬЮ ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ

С наказом зампреда рабочие группы субъектов профилактики отправились по домам сельчан. Побывали в том числе и у многодетной семьи, где горел злополучный матрас. Надо сказать, что в каком бы настроении или даже состоянии ни был сельский житель, любого приезжего, которого он видит первый раз, сельчанин всегда одарит особым деревенским взглядом – оценивающим и вопросительным: зачем приехал? Но, поверьте, только не людей из смотровых комиссий. Ее членов в многодетных, СОПовских семьях, в домах престарелых, а также асоциальных граждан хорошо знают и встречают без особого взгляда. Ведь они приходят не наказать, а подсказать о возможной опасности. На этот раз специалисты обратили внимание на неисправность электропроводки и прохудившие печи, указали на необходимость установки в жилых комнатах АПИ, а в некоторых случаях попытались урегулировать взаимоотношения между членами семьи.

Итог работы: четверо нисимковчан поставлены на профучет нарколога; принято решение о рассмотрении вопроса размещения в местную больницу сестринского ухода двух пожилых людей; на контроль взяты дома без пожарных извещателей и с неисправным печным отоплением; горе-родителям напомнили об их прямых обязанностях по воспитанию детей.