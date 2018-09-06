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Глава СК: Количество преступлений в сфере информационных технологий возросло на 70%

06.09.2018 22:44 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. "Достаточно благоприятной" считает обстановку с преступностью в стране председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

"По сравнению с восемью месяцами прошлого года мы имеем снижение преступности примерно на 3%. Основные составляющие преступности тоже имеют кривую вниз. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано примерно на 6% меньше, чем в прошлом году, убийств — около 5% меньше", — отметил Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Между тем, по его словам, есть и особенности криминогенной картины этого года, в частности примерно на 70% выросли преступления в сфере информационной безопасности.

"Я вижу как минимум три составляющие этого. Первая: у нас в стране наблюдается неуклонный рост числа средств коммуникации у населения — гаджеты, телефоны, планшеты, компьютеры. Вторая составляющая: это все-таки отсутствие надлежащей правовой культуры, правовой грамотности у населения. Имеется в виду то, что иногда обывателями не каждое противоправное действие расценивается как преступление. Между тем Уголовный кодекс четко определяет преступные действия в сфере информационных технологий. И третье: растет профессионализм правоохранительного блока", — заявил глава СК.

"Мы располагаем уже такой техникой, — продолжил он, — которая нам позволяет получать информацию из всех гаджетов, о которых мы вели разговор. Это имеются в виду и т. н. потрошители смартфонов, ну и другие криминалистические средства. Поэтому я предполагаю, что кривая роста такого рода преступлений будет в ближайшее время, наверное, еще расти, к сожалению".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. "Достаточно благоприятной" считает обстановку с преступностью в стране председатель Следственного комитета Иван Носкевич. "По сравнению с...
 
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