|
Итоги конкурса "Минский мастер" подвели в столице
07.09.2018 19:05 — Новости Общества | БT
Конкурс профессионального мастерства проводится в столице уже 15 лет. За это время почетного звания удостоено более 500 работников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучших назвали среди представителей 41-й профессии. На сцену поднимались врачи, спасатели, кондитеры. Отборочные туры прошли сначала в трудовых коллективах, затем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)