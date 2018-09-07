"Напишу Зиссеру". Как и за что угрожали журналистам TUT.BY (все обошлось)

Иногда отношения между журналистами, героями их материалов и читателями мало отличаются от той любви, которая в шаге от ненависти. Автор может быть виноват и в невкусно приготовленной еде, и в отсутствии дома отопления. И ассортимент угроз может быть самым широким: от традиционного «вас уволят» и «я тебя найду» до варианта для гурманов — «я заставлю тебя съесть этого гуся». Чем еще могут пугать журналистов — в нашем видео.

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