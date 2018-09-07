Сегодня жители и гости городского поселка Уваровичи отпраздновали юбилейную, 535-ю годовщину со дня образования. Массовые гуляния развернулись на площадке вблизи Уваровичского городского дома культуры.
Будет дополнено.
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Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали День поселка
08.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард
Сегодня жители и гости городского поселка Уваровичи отпраздновали юбилейную, 535-ю годовщину со дня образования. Массовые гуляния развернулись на площадке вблизи Уваровичского городского дома культуры.
Будет дополнено.
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Сегодня жители и гости городского поселка Уваровичи отпраздновали юбилейную, 535-ю годовщину со дня образования. Массовые гуляния развернулись на...
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