Во время очередного заседания районного исполкома были рассмотрены вопросы вовлечения в хозоборот неиспользуемого имущества

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и готовность учреждений образования района к новому учебному году были рассмотрены на очередном заседании районного исполнительного комитета, которое состоялось 24 августа под председательством главы райисполкома Леонида Алексеевича Мартынюка.

Не секрет, что задача местных органов власти состоит не только в поддержании должного порядка на административной территории, но и в эффективном управлении подведомственным имуществом. На сегодняшний момент в районе насчитывается более 407 тысяч квадратных метров площадей коммунальной собственности, из которых свыше 13 тысяч передано в аренду и безвозмездное пользование. Однако почти семь с половиной тысяч квадратных метров районной собственности не используется, поэтому вовлечение ее в хозяйственный оборот находится на особом контроле в исполкоме. Как сообщила заместитель председателя Березовского райисполкома Данута Владимировна Гордеева во время выступления с докладом «О состоянии работы по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества», многое уже сделано для того, чтобы задействовать эти площади. Проводимая работа направлена на учет и планирование, координирование усилий балансодержателей, оперативную подготовку необходимых регистрационных документов, поиск потенциальных покупателей, организацию аукционов, осуществление владельческого надзора и прочие мероприятия. За истекший период этого года вовлечено в хоз-оборот девять объектов. В результате проведенных аукционов (восемнадцать с начала года) продано три лота. Это комплексный приемный пункт в аг. Подкраичи и два здания бывших бань в аг. Первомайская и д. Огородники. Тем не менее необходимо продать еще семь объектов, причем их техническое состояние, расположение (в основном в сельской местности), специфика использования (большинство – это бывшие бани) влияют на спрос и ликвидность. Нередко последним аргументом остается снижение первоначальной цены от 50 до 80 процентов, а то и вов се отчуждение собственности за одну базовую величину.

Данута Владимировна отметила: «От одних проблем мы уходим, но следом настигают другие, которые необходимо оперативно решать». Среди таких проблем она отметила инертность балансодержателей в проведении работы по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества, а также судьбу бывших объектов коммунальной собственности, по которым были приняты решения об отчуждении. С 2008 года таковых насчитывается тридцать шесть. Нередки случаи, когда новые собственники недобросовестно выполняют взятые на себя обязательства по использованию этих объектов. Как итог – такие строения ветшают и в дальнейшем становятся небезопасными для людей. Поэтому и к надзорным службам, и к бывшим балансодержателям прозвучал призыв занимать более принципиальную позицию в отношении нерадивых собственников.

Во время обсуждения доклада председатель райисполкома Л.А. Мартынюк подчеркнул, что на сегодняшний день работа по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества рассматривается не только в плоскости экономической эффективности, но и наведения порядка на земле. «Неиспользуемые здания и сооружения портят внешний вид наших населенных пунктов, являются потенциально опасными объектами для детей и посторонних лиц, поэтому работу по поиску покупателей нужно проводить более интенсивно», – обратился глава исполкома к находившимся в зале руководителям предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых находятся объекты неиспользуемой госсобственности. – Потенциальных покупателей нужно искать, не замыкаясь на районе… Почему наши объявления о продаже имущества не размещены на популярных интер нет-площадках: таких как kufar.by и прочих?.. Необходимо выработать систему продвижения недвижимости за пределы района».

Немаловажную роль в вовлечении в оборот неиспользуемого имущества в сельской местности глава района отводит также сельисполкомам, которые должны координировать эту работу и иметь четкую стратегию развития региона. Как пример председатель райисполкома привел Междулесский сельсовет, где благодаря совместной работе ОАО «Междулесье», сельисполкома, Березовского ЖКХ такая работа проводится довольно успешно.

«Мы ведем серьезную работу по наведению порядка и должны ее приводить к логическому завершению. У каждого руководителя должно быть четкое видение перспектив развития подведомственной территории», – резюмировал Л.А. Мартынюк.

По второму вопросу повестки дня «О готовности учреждений образования Березовского района к 2018/2019 учебному году» выступила Татьяна Петровна Бренько, начальник отдела по образованию Березовского райисполкома. В частности, она сообщила, что к новому учебному году в районе сохранена прежняя сеть учреждений, представленная 25 школами и 25 детскими садами. Все учреждения готовы к учебно-воспитательному процессу: от подвоза детей до организации питания (более подробно о готовности учреждений образования района мы сообщали в номере «Маяка» от 25 августа). Одним из новшеств нынешнего учебного года Татьяна Петровна назвала возврат к системе профессионального образования для учащихся 10-х классов.

По завершении доклада были также обсуждены вопросы поддержания порядка в учреждениях образования и благоустройства прилегающих к ним территорий, а также оказания материальной помощи малообеспеченным семьям из средств районного бюджета для подготовки детей к учебном году.

По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответственные решения и даны поручения исполнителям.