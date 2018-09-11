ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Витебскводоканал" объяснил, почему плохо работает фонтан, на который ушло более миллиона долларов

12.09.2018 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На предприятии «Витебскводоканал» объяснили, почему плохо работает фонтан в парке имени Фрунзе стоимостью более миллиона долларов. Причина, возможно, в том, что сломались форсунки. Неполадки устранят, но когда — неизвестно, сообщает «Витебский курьер».

Почти все сопла на втором уровне отключены, работают только три из них — на северной стороне. А сопла нижнего каскада разрегулированы по углу и напору. Часть из них неисправна, и вода течет между соединениями.

— Фонтаны часто выходят из строя, ломаются форсунки. Любой мусор, даже брошенная в фонтан пробка от бутылки, может стать причиной поломки. Вода в фонтане циркулирует, а вместе с ней по трубам циркулируют и предметы, попавшие в чашу сооружения, — прокомментировали в «Витебскводоканале».

Директор предприятия Александр Сванидзе рассказал, что он в курсе проблемы и уже несколько раз выезжал на объект:

— Проверка показала, что в работе фонтана возникли неполадки, которые будут устранены.

Сколько времени уйдет на починку, в «Витебскводоканале» не уточнили.

Видео: «Народные новости Витебска»

Напомним, новый светодинамический фонтан в парке имени Фрунзе установили в 2017 году во время благоустройства этого уголка Витебска. Конструкция состоит из трех чаш (самая большая в диаметре 10 метров), из которых вода переливается в виде каскада. Фонтан обошелся бюджету города более чем в миллион долларов (2 млн 364 тысячи рублей).

Открыли конструкцию в июле перед «Славянским базаром». Тогда фонтан выглядел прилично, хотя средний каскад не работал. В этом году водная композиция заработала только в начале лета, позже остальных витебских фонтанов.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии "Витебскводоканал" объяснили, почему плохо работает фонтан в парке имени Фрунзе стоимостью более миллиона долларов. Причина, возможно, в том, что...
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр здравоохранения пообещал, что коррупции в ведомстве не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика