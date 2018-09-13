22 сентября в агрогородке Лясковичи состоится V Международный фестиваль этнокультурных традиций «ЗОВ ПОЛЕСЬЯ»

Припятское Полесье по сей день сохраняет черты самобытной культуры и быта полешуков. Бережно относиться к традициям, которые столетия назад заложили наши предки, — святая обязанность каждого белоруса. Это наши истоки.

Очень приятно, что фестиваль всегда проводится на самом высоком уровне. Представители Припятского региона на тематических подворьях воссоздают традиции и колорит поселений Полесского края. Гостей, как правило, приветствуют музыкальными театрализованными постановками, приглашают на дегустацию блюд, приготовленных по старинным рецептурам. Организаторы предлагают множество конкурсов, народных забав, познавательных акций.

Для комфорта гостей праздника ежечасно от райцентров Петриков и Житковичи будут курсировать дополнительные маршруты до Лясковичей.

V Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» соберет 22 сентября в агрогородке Лясковичи около 30 тыс. гостей. В пятый раз праздник объединит жителей Полесья Беларуси, России и Украины, прибудут также гости из Польши, Латвии и других стран.

На открытии праздника будут названы имена представителей Гомельской и Брестской областей, удостоенных специального звания «Ганаровы паляшук».

В 2014 году дипломы «Ганаровы паляшук» и бронзовые статуэтки полешука были вручены людям, внесшим большой вклад

в социально-экономическое развитие Белорусского Полесья,

а также сохранение и популяризацию этнокультурных традиций региона.

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО родился 31 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области.

В 1975 году окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А.А. Кулешова, в 1985 году — Белорусскую сельскохозяйственную академию. Историк, экономист. С 1994 года избран Президентом Республики Беларусь.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси.

В 2010 году Александр Лукашенко подписал Указ №161 «О Государственной программе социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 — 2015 годы». Документ был нацелен на комплексное социально-экономическое развитие Припятского Полесья, вовлечение природных ресурсов в интенсивное развитие экономики региона, увеличение экспортного потенциала и инвестиций, сохранение условий воспроизводства природно-ресурсных возможностей региона и создания благоприятных условий для проживания населения. Это позволило вновь созданным коммерческим организациям и подразделениям, расположенным на территории Лунинецкого, Пинского и Столинского районов Брестской области, Житковичского, Мозырского, Наровлянского и Петриковского районов Гомельской области, в течение пяти лет со дня создания не исчислять и не уплачивать налог на прибыль в части реализации товаров (работ, услуг) собственного производства. Было предусмотрено бюджетное финансирование, льготы при налогообложении, кредитовании и т.д.

Развитие Полесья находится под постоянным пристальным контролем Главы государства. Во время посещения регионов он заостряет внимание на эффективности работы агропромышленного комплекса, развитии среднего и малого предпринимательства, строительстве жилья и социально-культурных объектов, решении проблемных вопросов, комплексном подходе к развитию всех сфер жизнедеятельности.

Михаил Яковлевич ФИНБЕРГ, директор — художественный руководитель Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси.

Родился 21 февраля 1947 года в Мозыре. В музыкальной школе учился играть на скрипке, освоил другие музыкальные инструменты. Окончил Белорусскую государственную консерваторию по специальности «тромбон» и аспирантуру при ней по специальности «оркестровое дирижирование». Профессор Белорусской академии музыки.

С 1987 года — художественный руководитель — директор Государственного концертного оркестра Республики Беларусь.

Дирижёр музыкального фестиваля «Славянский базар». Член Комитета по государственным премиям Республики Беларусь. Член правления Белорусского союза музыкальных деятелей. Заместитель председателя общественного совета по делам искусств при Совете Министров Республики Беларусь.

Народный артист Беларуси. В 2006 году награждён орденом Франциска Скорины. В 2008 году — лауреат премии Союзного Государства в области литературы и искусства. Почетный гражданин г. Мозыря.

До Финберга в концертном оркестре не было ни одной авторской программы на стихи белорусских поэтов. Сегодня его коллективом сделано множество программ, посвященных классикам белорусской литературы — Максиму Богдановичу, Янке Купале, Якубу Коласу, Аркадию Кулешову, Владимиру Короткевичу, Адаму Мицкевичу… Трудно представить Беларусь без созданных этим деятелем культуры фестивалей в древних городах — Несвиже, Заславле, Мире, Молодечно, Турове, Мстиславле и др. Он бескрайне любит Беларусь и делает всё, чтобы благодаря оркестру её любили и знали люди всей планеты.

Степан Николаевич БАМБИЗА более двадцати лет является генеральным директором национального парка «Припятский». Вся его жизнь связана с лесом, он прошел путь от рабочего-лесоруба до руководителя одного из крупнейших в стране природоохранных учреждений. На своем основном поприще Степан Бамбиза добился высоких результатов. Но в историю Белорусского Полесья он войдет не только как успешный производственник. Он инициировал строительство гостиничных комплексов, создавал новый туристический продукт, продвигал Полесье на международный рынок. Степан Николаевич — фотоохотник со стажем. Его «трофеи» — фотоальбомы, буклеты, открытки, которые регулярно выходят в свет и презентуют природу Полесья во всей ее красе. Благодаря ему в национальном парке «Припятский» органично переплелись история, природные богатства и местные самобытные традиции. Сегодня в Лясковичах и их окрестностях можно смело принимать гостей самого высокого ранга.

Иван Филиппович СУПРУНЧИК, создатель Центра деревянной скульптуры в д. Теребличи Столинского района (Брестская обл.), участник многих республиканских выставок и пленэров, трижды лауреат Международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

Художник отмечен специальной премией Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», является членом Белорусского Союза художников народного творчества.

Музей этнографии в Теребличах создан в 1996 году. В 2001 г. музею присвоено звание «Народный». В 2010 г. решением Столинского районного исполнительного комитета был создан центр деревянной скульптуры.

В музее собраны более тысячи предметов старого деревенского быта, коллекция деревянных скульптур, иллюстрирующих местные предания и обряды, сохранившиеся еще с языческих времен. Большинство из них связано с циклом жизни человека: рождением, женитьбой и смертью.