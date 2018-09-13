Какую ответственность несет гражданин за оскорбление, нецензурное выражение или запугивание?

Работа сотрудников милиции, в первую очередь участковых инспекторов милиции, инспекторов ДПС Госавтоинспекции, оперуполномоченных уголовного розыска, связана с ежедневным риском. Нередко граждане, особенно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, пытаются уйти от ответственности, оскорбляя, нецензурно выражаясь и даже запугивая. Отдельные «герои» оказывают и физическое сопротивление. Насколько в нашем районе актуальна проблема оказания сопротивления сотрудникам милиции, «Авангарду» рассказал начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун.





– Виталий Юрьевич, где проходит грань между административным правонарушением и уголовным преступлением в подобных случаях?

– Разъясню разницу между неповиновением и сопротивлением действиям сотрудников органов внутренних дел. Неповиновение – это пассивные действия, которые выражаются в невыполнении требования сотрудника милиции или иного силового ведомства: нахождение на месте, попытка сесть, а не идти, убежать, а не проследовать в машину. Согласно ст. 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, оно влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест. Сопротивление – это активные действия, направленные на сотрудника милиции, в том числе толчки, хватание за одежду, удары, укусы. Данные деяния уголовно наказуемы. В соответствии со ст. 363 Уголовного кодекса сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка наказывается исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.

То же действие, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения, либо принуждение этих лиц путем применения насилия или угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

– А если речь идет об оскорблении или нецензурной брани?

– Действия гражданина, оскорбившего должностное лицо государственного органа при исполнении им служебных обязанностей, квалифицируются как правонарушение, предусмотренное ст. 23.5 Кодекса об административных правонарушениях, за это грозит штраф от 20 до 50 базовых величин.

Если же оскорбление было допущено повторно в течение года либо в публичном выступлении, например, в сети интернет, то это, согласно ст. 369 Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти», считается преступлением и наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 3 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Кстати, оскорбление личности может выражаться не только в устной или письменной форме, но и посредством бессловесных действий, которые унижают человеческое достоинство, – использование неприличных жестов, плевки в сторону человека, пощечины, срывание с него одежды и т.д.

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Чтобы сэкономить деньги, граждане идут на различные уловки, одной из которых является уклонение от прохождения технического осмотра транспортным средством на станции УП «Белтехосмотр».

Через третьих лиц граждане пытаются получить заведомо поддельный штамп о допуске транспортного средства к участию в дорожном движении, не подозревая о том, что становятся участниками преступления. На территории района в прошлом году было выявлено более десяти таких фактов, возбуждено пять уголовных дел, в отчетном периоде текущего года выявлено восемь фактов, возбуждено два уголовных дела по ст. 380 УК Республики Беларусь.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника ОВД райисполкома Евгений Овчинников напоминает, что подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет.

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Холодное оружие – средство повышенной опасности, уже сам факт его наличия у человека является небезопасным для окружающих. Правонарушения, совершаемые с использованием подобных предметов, приносят тяжелые травмы и гибель граждан.

Заместитель начальника ОВД райисполкома по ИРиКО Сергей Карповнин напоминает, что незаконные ношение либо перевозка холодного оружия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия, наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

Также хотелось бы отметить, что за незаконное изготовление либо сбыт холодного оружия, в том числе юридическими лицами, в торговых точках предусмотрено наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

Необходимо помнить, что признаками холодного оружия являются его длина 90 мм и более, толщина не менее 2,6 мм, твердость металла клинка не менее 42 HRC (твердость по методу Роквелла), а также наличие подпальцевых выемок или ограничителя.

Марина ЛУСЕВИЧ.