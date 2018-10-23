Кореличский райисполком информирует о минимальном количестве рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах в 2019 году





Решение Кореличского районного исполнительного комитета № 600 от 15 октября 2018 года

О минимальном количестве рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах в 2019 году

На основании пункта 7 Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. №1716, Кореличский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить минимальное количество рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах в 2019 году:

январь — 3 дня;

февраль — 3 дня;

март — 3 дня;

апрель — 5 дней;

май — 5 дней;

июнь — 5 дней;

июль — 5 дней;

август — 5 дней;

сентябрь — 5 дней;

октябрь — 3 дня;

ноябрь — 3 дня;

декабрь — 3 дня.

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Полымя».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель В. Л. Шайбак

Управляющий делами С. Е. Трибуть



*Фото носит иллюстративный характер