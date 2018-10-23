Кореличский райисполком информирует о минимальном количестве рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах в 2019 году

Решение Кореличского районного исполнительного комитета № 600 от 15 октября 2018 года
О минимальном количестве рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах в 2019 году
На основании пункта 7 Положения о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. №1716, Кореличский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить минимальное количество рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах в 2019 году:
январь — 3 дня;
февраль — 3 дня;
март — 3 дня;
апрель — 5 дней;
май — 5 дней;
июнь — 5 дней;
июль — 5 дней;
август — 5 дней;
сентябрь — 5 дней;
октябрь — 3 дня;
ноябрь — 3 дня;
декабрь — 3 дня.
2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Полымя».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель В. Л. Шайбак
Управляющий делами С. Е. Трибуть
*Фото носит иллюстративный характер