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В фэнтези-усадьбе в Литовке задержали "епископа мира". "Дом для всех" закрыли из-за жалоб
06.11.2018 17:05 — Новости Общества | Tut.by
«Епископа мира» и ксендза старокатолической церкви из Новогрудка Дмитрия Бондаря примерно месяц назад задержали силовики. По словам друзей, мужчина подозревается в хранении марихуаны. Но так ли это на самом деле — пока неизвестно. Официальный представитель Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич данное задержание не комментирует, говоря о том, что это будет разглашением информации личного характера.
Друзья же и хозяин хутора Литовка, где достаточно много времени проводил Дмитрий, подтверждают: «епископа мира» забрали в середине октября, и сейчас он находится в СИЗО.
Дмитрий Бондарь стал широко известен благодаря своей страничке в инстаграме. В своих многочисленных интервью он рассказывал, что является ксендзом старокатолической церкви, носил рясу католического священника и достаточно нестандартно рассуждал о религии и вере. По словам мужчины, он проводил службы в старокатолической часовне Святого Мартина в Новогрудке. В новогрудской общине этого религиозного направления насчитывается около 25 человек.
Несколько лет назад Митрополит Виталий рукоположил Дмитрия в священники. С 2013 года общину приняли в Старокатолическую церковь в Польше. Однако в феврале 2018 года Курия Гродненской католической епархии выступила с заявлением о том, что Дмитрий не входит в священнический штат и не имеет никакого отношения к римско-католической Церкви.
Что касается его задержания, то в Новогрудке по этому поводу ходит много слухов.
— Дима с середины октября находится под следствием. Однако, в чем он обвиняется, мы не знаем. Скорее всего, речь идет об употреблении и хранении марихуаны. В Литовке, где он проводил много времени, был обыск. Там ничего не нашли, но Диму забрали. По-настоящему он очень умный и толковый организатор. Раньше работал директором кинотеатра, а до этого был председателем местной организации БРСМ. У него два высших образования — теологическое и экономическое, — говорят друзья Дмитрия.
О том, что Дмитрия забрали силовики, говорит и хозяин усадьбы Литовка бизнесмен Сергей Коваль. Несколько дней назад он объявил о том, что закрывает свой дом для посещений. Напомним, Сергей
Бизнесмен подчеркивает, что задержание старокатолического священника и закрытие необычной усадьбы никак не связаны.
— На дом были жалобы. Люди говорили о том, что якобы у нас в доме происходят какие-то пьянки. Однако это неправда. Кто-то выпивал на общегородском пляже, который находится через озеро от усадьбы. Кому-то просто усадьба не нравится, но я не хотел делать никому что-то плохое. А оказалось, что я вторгся в миры других людей. Кстати, на нас с закрытием усадьбы никто не давил. Это полностью мое самостоятельное решение. Очень жаль, что так получилось, — говорит Сергей и добавляет, что с жалобщиками он воевать не будет и легче просто закрыть дом для посещений.
На вопрос, будет ли открыт хутор в будущем для людей, Сергей лишь пожимает плечами и философски рассуждает, что будущего нет, его мы создаем сами.
Дом, кстати, — не единственный подарок людям от Сергея. В сентябре прошлого года в Новогрудке
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"Епископа мира" и ксендза старокатолической церкви из Новогрудка Дмитрия Бондаря примерно месяц назад задержали силовики. По словам друзей, мужчина подозревается...
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