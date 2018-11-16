В Лоевском РОВД состоялось торжественное чествование ветеранов органов внут-ренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь

По службе и честь

В Лоевском РОВД состоялось торжественное чествование ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь.

В актовом зале райотдела собрались те, кто многие годы посвятил обеспечению безопасности жизни населения, сохранению правопорядка на Лоевщине, и люди, сменившие их в этом ответственном деле. Сотрудники, служившие во времена СССР, помнят дату 10 ноября как День советской милиции. Эта дата — повод отдать дань глубокого уважения ветеранам, их службе, знаниям, опыту, личному вкладу в предупреждение и раскрытие преступлений. Так сохраняется преемственность поколений, передаются лучшие традиции.

В самом начале торжества минутой молчания присутствующие почтили память участкового инспектора лейтенанта милиции Павла Николаевича Шипилова, погибшего при исполнении служебного долга.

— Бывших милиционеров, как известно, не бывает, — отметил в приветственном слове временно исполняющий обязанности по должности начальника Лоевского РОВД Дмитрий Марченко, обращаясь к ветеранам отдела внутренних дел. — Оставаясь в строю, вы участвуете в охране законности и правопорядка, продолжаете занимать активную жизненную позицию, влияете на события нашего города. Ваш опыт служит надёжным ориентиром нынешнему поколению стражей правопорядка. Нам есть с кого брать пример, с кем советоваться.

Слова поздравлений и искренней признательности за неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью, за добросовестность в выполнении служебных обязанностей на благо нашего народа и района прозвучали от заместителя председателя райисполкома Натальи Кауровой. Она пожелала виновникам торжества крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов, твёрдости, терпения и принципиальности при исполнении долга, добра, радости и благополучия их семьям.

По случаю праздника очередное звание «капитан милиции» было присвоено Д.В. Музыченко.

Под аплодисменты бывших коллег Благодарственным письмом начальника Лоевского РОВД были награждены В.М. Веремеенко, А.Ф. Дубровский, Г.А. Чичерин. Благодарностей от районного исполнительного комитета удостоены А.Н. Куприянчик, В.А. Потапченко, А.В. Атрощенко.

В знак уважения и признания заслуг ветеранов милиции вся торжественная часть вечера сопровождалась яркими музыкальными номерами в исполнении участников вокально-инструментального ансамбля «Пламя» УВД Гомельского облисполкома.

По завершении мероприятия все желающие с удовольствием фотографировались рядом с символом советской эпохи — макетом в форме сотрудника ГАИ, украсившим в этот день холл райотдела.

Татьяна Белова, «ЛК».

Фото автора.