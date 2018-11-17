ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ставка – на внедрение прогрессивных технологий и повышение эффективности используемых земель

18.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Уже который год одним из лидеров агропромышленного комплекса Буда-Кошелевского района по многим показателям является ОАО «Юбилейный-Агро». Это результат слаженной работы руководства и трудового коллектива сельхозпредприятия.

Ставка – на внедрение прогрессивных технологий и повышение эффективности используемых земель

Основными производственными специализациями являются выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур, производство молока и мяса. Хозяйство располагает 7934 га сельхозугодий, в том числе 6192 га пашни. Средний балл пашни – 28. В отрасли растениеводства специалисты хозяйства делают ставку на внедрение прогрессивных технологий, а также повышение эффективности используемых земель.

Как мы помним, погодные условия в нынешнем году внесли свои коррективы в работу агропромышленного комплекса, что не могло не отразиться на результатах уборочной кампании, в том числе и в ОАО «Юбилейный-Агро». Так, в 2018 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7776 т при средней урожайности 20,9 ц/га. Машинно-тракторный парк сельхозпредприятия насчитывает 45 тракторов, 9 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна, а также различную прицепную технику для обработки почвы и ухода за посевами. Заготовлено кормов в следующих объемах: 1982 т сена, 3582 т сенажа, 26942 т силоса и 4000 т соломы.

Кроме того, на территории хозяйства имеются две молочно-товарные фермы и доильно-молочный блок. Плановая модернизация животноводческих объектов и обновление оборудования позволяют увеличивать объемы производства продукции животноводства и улучшать ее качество.

Поголовье крупного рогатого скота составляет 5043 головы, в том числе 1347 коров. Валовой надой за 9 месяцев составил 4862,9 т при удое на корову 3639 кг. Реализовано 4448,4 т молока при его товарности 91,5%.

Объем валовой продукции в сопоставимых ценах с января по сентябрь включительно составил 7643,3 тыс. руб., выручка от реализации мяса КРС – 1311 тыс. руб., продукции растениеводства –1854 тыс. руб., молока – 3133 тыс. руб.

В нынешнем году введены в эксплуатация реконструированный сарай для содержания молодняка КРС на МТФ «Неговка» и арочник для содержания молодняка на ДМБ «Неговка». Кроме того, для обеспечения скота качественными кормами на ДМБ «Неговка» построена новая траншея для закладывания силоса на 10 тыс. т.

Нельзя не отметить, что большое внимание руководство хозяйства уделяет и организации досуга в свободное от работы время. Так, в сельхозпредприятии имеется собственный тренажерный зал, стол для бильярда и тенниса, которые пользуются большим спросом у работников ОАО «Юбилейный-Агро».

Ставка – на внедрение прогрессивных технологий и повышение эффективности используемых земель
Ставка – на внедрение прогрессивных технологий и повышение эффективности используемых земель
Ставка – на внедрение прогрессивных технологий и повышение эффективности используемых земель

Марина КРАСНИК.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже который год одним из лидеров агропромышленного комплекса Буда-Кошелевского района по многим показателям является ОАО «Юбилейный-Агро». Это...
 
Новости дня
Новости общества
 
Возле здания УМЧС в Витебске установили макет старинной пожарной машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика