Ставка – на внедрение прогрессивных технологий и повышение эффективности используемых земель

Уже который год одним из лидеров агропромышленного комплекса Буда-Кошелевского района по многим показателям является ОАО «Юбилейный-Агро». Это результат слаженной работы руководства и трудового коллектива сельхозпредприятия.





Основными производственными специализациями являются выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур, производство молока и мяса. Хозяйство располагает 7934 га сельхозугодий, в том числе 6192 га пашни. Средний балл пашни – 28. В отрасли растениеводства специалисты хозяйства делают ставку на внедрение прогрессивных технологий, а также повышение эффективности используемых земель.

Как мы помним, погодные условия в нынешнем году внесли свои коррективы в работу агропромышленного комплекса, что не могло не отразиться на результатах уборочной кампании, в том числе и в ОАО «Юбилейный-Агро». Так, в 2018 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7776 т при средней урожайности 20,9 ц/га. Машинно-тракторный парк сельхозпредприятия насчитывает 45 тракторов, 9 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна, а также различную прицепную технику для обработки почвы и ухода за посевами. Заготовлено кормов в следующих объемах: 1982 т сена, 3582 т сенажа, 26942 т силоса и 4000 т соломы.

Кроме того, на территории хозяйства имеются две молочно-товарные фермы и доильно-молочный блок. Плановая модернизация животноводческих объектов и обновление оборудования позволяют увеличивать объемы производства продукции животноводства и улучшать ее качество.

Поголовье крупного рогатого скота составляет 5043 головы, в том числе 1347 коров. Валовой надой за 9 месяцев составил 4862,9 т при удое на корову 3639 кг. Реализовано 4448,4 т молока при его товарности 91,5%.

Объем валовой продукции в сопоставимых ценах с января по сентябрь включительно составил 7643,3 тыс. руб., выручка от реализации мяса КРС – 1311 тыс. руб., продукции растениеводства –1854 тыс. руб., молока – 3133 тыс. руб.

В нынешнем году введены в эксплуатация реконструированный сарай для содержания молодняка КРС на МТФ «Неговка» и арочник для содержания молодняка на ДМБ «Неговка». Кроме того, для обеспечения скота качественными кормами на ДМБ «Неговка» построена новая траншея для закладывания силоса на 10 тыс. т.

Нельзя не отметить, что большое внимание руководство хозяйства уделяет и организации досуга в свободное от работы время. Так, в сельхозпредприятии имеется собственный тренажерный зал, стол для бильярда и тенниса, которые пользуются большим спросом у работников ОАО «Юбилейный-Агро».









Марина КРАСНИК.

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