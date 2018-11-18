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Порой профессия сама тебя находит…

19.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Порой профессия сама тебя находит…
Не только люди выбирают профессию. Порой она сама тебя находит. Сказанное в полной мере применимо к жителю поселка Коровчино Георгию Яковлевичу Минченко, механизатору фермерского хозяйства Ринга С.В. Его с детства тянуло к технике. Судьба, не иначе.
— Рос в деревне, в соседнем Чаусском районе. И как все деревенские пацаны, у которых отцы работали в колхозе трактористами-комбайнерами, проявлял любопытство: интересно, а как там все внутри крутится? — смеется собеседник. — Гайки крутить, лезть под капот… А если удавалось за руль подержаться, — на седьмом небе от счастья. В общем, после школы больших университетов я не осваивал. По окончанию 8 классов батька устроил в колхоз «50 лет БССР» — на свой же трактор. Возраст был у меня «серьезный» — 14 лет, и отец специально писал заявление: если, не ровен час, несчастный случай — руководство колхоза ответственности не несет.
Работать в сельском хозяйстве непросто — что механизатору, что животноводу, — и каждый рассчитывает на достойную оплату труда, у всех семьи. Но ситуация складывается по-разному, и когда дела в сельхозпредприятиях шли не важно, Георгию Яковлевичу пришлось поездить на стройки в Россию. Но душу не обманешь, и с 2007 года он постоянно (а до того несколько лет сезонно) работает в фермерском хозяйстве. Здесь за ним закреплены зерноуборочный комбайн «Полесье» 1218, трактор МТЗ 1221, грузовик ГАЗ 3309, картофелеуборочный комбайн… В общем, Георгий Яковлевич универсал, который знает разную технику и может выполнять любой агроприем.
— У Георгия Минченко большой опыт, — предоставим слово главе фермерского хозяйства Владимиру Владимировичу Рингу. — Молодежь, если возникают затруднения, знаете, как говорит? Надо спросить у «механика». Георгий Яковлевич никогда не откажет в совете, поможет. Это ценное качество.
Андрей ЕРМАКОВ
На фото: Владимир Ринг и Георгий Минченко обсуждают постановку зерноуборочных комбайнов на хранение.
 
 
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Не только люди выбирают профессию. Порой она сама тебя находит. Сказанное в полной мере применимо к жителю поселка Коровчино Георгию Яковлевичу Минченко,...
 
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