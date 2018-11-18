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Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово
19.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Детская площадка расположилась в удобном месте рядом сельским Домом культуры. Просторная территория с качелями, горками, песочницей и другими атрибутами детских игр, огражденная ярким забором, еще ярче смотрелась на белом снежном фоне.
Слова благодарности от имени родителей сказала заведующая Чуховским яслями-садом Елена Кирикович, а детки подарили гостям сувениры – вязаные подставки под горячее.
Церемонию открытия площадки провели сотрудники Каменского СДК, затем дети отпустили взрослых в зал местного учреждения культуры на концерт народного ансамбля народной песни «Рябиночки» из Стытычево.
Людмила РЕБКОВЕЦ.
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