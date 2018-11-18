ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово

19.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово
Насколько важным стал пуск газа для взрослых, настолько значимым было и открытие новенькой игровой площадки для чуховских малышей.

Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово
В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо.

 

 


Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово

Детская площадка расположилась в удобном месте рядом сельским Домом культуры. Просторная территория с качелями, горками, песочницей и другими атрибутами детских игр, огражденная ярким забором, еще ярче смотрелась на белом снежном фоне.


Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово
В приветственном слове председатель Новодворского сельисполкома Иван Кирикович пожелал быть здоровыми и радостными детишкам и поблагодарил райисполком, КУМПП «Пинское районное ЖКХ» за то, что наряду со многими сельскими населенными пунктами района праздник-открытие детских игровых зон заглянул и в эту деревню.

На оборудование детской площадки в Чухово, площадью 430 квадратным метров, израсходовано 4310 рублей. Такой же объект построен в городском поселке Логишин (площадь 833 квадратных метра, стоимость оборудования около 9 600 рублей).

Слова благодарности от имени родителей сказала заведующая Чуховским яслями-садом Елена Кирикович, а детки подарили гостям сувениры – вязаные подставки под горячее.


Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово
Красную ленту перерезали Иван Кирикович и директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» Сергей Жидецкий, и ребята, увлекаемые сказочными персонажами, устремились на площадку. Там их ждали веселые конкурсы, призы и подарки.

Церемонию открытия площадки провели сотрудники Каменского СДК, затем дети отпустили взрослых в зал местного учреждения культуры на концерт народного ансамбля народной песни «Рябиночки» из Стытычево.

Людмила РЕБКОВЕЦ.
Фото автора.

Оставить комментарий

« В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо
Новости дня
Новости общества
 
Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика