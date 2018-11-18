Просторная игровая площадка для детей с качелями, горками и песочницей появилась в деревне Чухово



Насколько важным стал пуск газа для взрослых, настолько значимым было и открытие новенькой игровой площадки для чуховских малышей.







Детская площадка расположилась в удобном месте рядом сельским Домом культуры. Просторная территория с качелями, горками, песочницей и другими атрибутами детских игр, огражденная ярким забором, еще ярче смотрелась на белом снежном фоне.





В приветственном слове председатель Новодворского сельисполкома Иван Кирикович пожелал быть здоровыми и радостными детишкам и поблагодарил райисполком, КУМПП «Пинское районное ЖКХ» за то, что наряду со многими сельскими населенными пунктами района праздник-открытие детских игровых зон заглянул и в эту деревню.

На оборудование детской площадки в Чухово, площадью 430 квадратным метров, израсходовано 4310 рублей. Такой же объект построен в городском поселке Логишин (площадь 833 квадратных метра, стоимость оборудования около 9 600 рублей).

Слова благодарности от имени родителей сказала заведующая Чуховским яслями-садом Елена Кирикович, а детки подарили гостям сувениры – вязаные подставки под горячее.





Красную ленту перерезали Иван Кирикович и директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» Сергей Жидецкий, и ребята, увлекаемые сказочными персонажами, устремились на площадку. Там их ждали веселые конкурсы, призы и подарки.

Церемонию открытия площадки провели сотрудники Каменского СДК, затем дети отпустили взрослых в зал местного учреждения культуры на концерт народного ансамбля народной песни «Рябиночки» из Стытычево.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.