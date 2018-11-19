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Жителя Гродно осудили за картинки с нацистской символикой и "экстремистские" аббревиатуры
20.11.2018 14:06 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Гродно оштрафовал местного жителя Александра Горбача на 735 рублей,
Ранее милиция составила на мужчину
Суд рассмотрел протоколы и принял решение оштрафовать мужчину на 5 базовых за нацистскую символику, а на 25 базовых — за «экстремизм», сообщает центр «Весна».
Таким образом, житель Гродно обязан заплатить 735 рублей.
Напомним, это не первое дело об экстремизме за последнее время. В ноябре лидера гродненской группы Dzieciuki Александра Денисова
В Могилеве на 33-летнего мужчину за репост в соцсетях
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Мужчина заплатит 735 рублей. Хотя он настаивал, что не знал о запрещенной фразе, а в картинках он высмеивал фашистскую идеологию.
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