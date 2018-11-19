Суд Октябрьского района Гродно оштрафовал местного жителя Александра Горбача на 735 рублей, сообщают правозащитники центра «Весна». Напомним, на странице в соцсетях у него нашли запрещенные аббревиатуры, а также нацистскую символику.

Ранее милиция составила на мужчину два протокола: за нацистскую символику на картинках и аббревиатуры из «экстремистского списка». Сам он настаивал: наоборот, высмеивал фашистскую идеологию, а запрещенная аббревиатура (такая вывеска магазина попала на селфи) расшифровывается иначе, а не как оскорбление в адрес полицейских.

Суд рассмотрел протоколы и принял решение оштрафовать мужчину на 5 базовых за нацистскую символику, а на 25 базовых — за «экстремизм», сообщает центр «Весна».

Таким образом, житель Гродно обязан заплатить 735 рублей.

Напомним, это не первое дело об экстремизме за последнее время. В ноябре лидера гродненской группы Dzieciuki Александра Денисова оштрафовали на 613 рублей за репост видео из запрещенной группы анархистов в соцсетях. В Минске анархиста Вячеслава Косинерова и его супругу оштрафовали на 1800 рублей за снимки в соцсетях: там милиция рассмотрела две запрещенные надписи на одежде активиста.

В Могилеве на 33-летнего мужчину за репост в соцсетях завели уже уголовное дело по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) за картинки в соцсетях. А жителя Гродно Владислава Середу оштрафовали на 15 базовых за репосты, где содержались ссылки на материалы про анархистов и митинг «тунеядцев».