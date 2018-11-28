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В Оршанском районе разминировали железнодорожный мост. Снаряды заложили еще в войну

29.11.2018 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
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На перегоне Орша — Червино возле деревни Красный Берег Оршанского района на насыпи железнодорожного моста 28 ноября обнаружили боеприпасы, сообщает милиция.

Рабочие обнаружили боеприпасы во время ремонта железнодорожного перегона. Саперы войсковой части 5524 извлекли из насыпи 11 снарядов калибра 105 миллиметров времен Великой Отечественной войны.

В июле на этом же перегоне, на железнодорожном мосту через реку Адров у деревни Телентеево, саперы достали из насыпи 54 тротиловые шашки времен Второй мировой войны.

 
 
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Саперы войсковой части 5524 извлекли из насыпи 11 снарядов калибра 105 миллиметров.
 
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