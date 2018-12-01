Из-за беспечности населения в момент ледостава возможны несчастные случаи с гибелью людей.

Из года в год снижение гибели происходит благодаря своевременно принятым профилактическим мероприятиям.

В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах Минской области, а также в соответствии с пунктом 50 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623

«О внесении изменений и дополнений в Устав республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь» вам необходимо:

в зависимости от складывающейся обстановки до 03.12.2018 принять решения о запрете выхода на лед на территории района (г. Жодино);

до 14.12.2018 совместно с заинтересованными организовать

и провести во всех учебных заведениях профилактическую работу

с учащимися и родителями по соблюдению мер безопасности на льду.

Заместитель председателя С.П.Невмержицкий