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О запрете выхода на лед

01.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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Из-за беспечности населения в момент ледостава возможны несчастные случаи с гибелью людей. 

Из года в год снижение гибели происходит благодаря своевременно принятым профилактическим мероприятиям. 

В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах Минской области, а также в соответствии с пунктом 50 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 

«О внесении изменений и дополнений в Устав республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь» вам необходимо:

в зависимости от складывающейся обстановки до 03.12.2018 принять решения о запрете выхода на лед на территории района (г. Жодино);

до 14.12.2018 совместно с заинтересованными организовать 

и провести во всех учебных заведениях профилактическую работу 

с учащимися и родителями по соблюдению мер безопасности на льду.

 

Заместитель председателя С.П.Невмержицкий

 

 
 
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В результате установившейся морозной погоды на территории Минской области происходит процесс установления сплошного ледяного покрова на водотоках и водоемах...
 
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