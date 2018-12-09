Акция «Наша дети» торжественно стартовала на Сморгонщине

Сегодня, 10 ноября, торжественно стартовала акция «Наши дети». По этому поводу на центральной площади возле главной ёлки прошло развлекательное мероприятие.

От имени местной власти всех собравшихся поприветствовал председатель Сморгонского районного Совета депутатов Иван Романович. Он подчеркнул, что дети – это самое дорогое, что у нас есть. Поэтому не зря акции «Наши дети» уделяется столь пристальное внимание.





Чтобы весело провести время, вокруг ёлки собрались девчонки и мальчишки, которые искренне верят в сказку и всевозможные чудеса. Сегодня их развлекали самые разнообразные сказочные герои. Это, конечно же, Дед Мороз, которому ребята помогли отыскать потерянные варежки, его внучка Снегурочка, потешный Снеговик и другие персонажи, без которых не обходится ни одна новогодняя сказка. В гости к ребятам пришёл и главный символ нашего края – Медведь.













































Ребята остались очень довольны и охотно поделились с нами своими впечатлениями о празднике.





Катя:

- Я пришла на праздник со своими подружками. Нам очень нравится развлекательная программа. Веселимся от души. Мне кажется, все ребята очень довольны.









Арина:

- Я рада, что меня пригласили на этот праздник. Здесь очень весёлые сказочные герои и у всех их очень яркие и красивые костюмы. В этом году ёлка тоже очень красивая. Рада, что скоро Новый год.





Вика:

- Праздник получился очень весёлым. Сегодня я даже узнала, что у нас в районе есть усадьба Деда Мороза. Очень хочу туда поехать и погостить. Поздравляю всех с наступающим Новым годом.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.