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Музыкальный фейерверк, флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек. В Бресте открыли главную елку

22.12.2018 23:50 — Новости Общества | Tut.by  
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22 декабря на площади Ленина зажгли главную елку Бреста, сообщает Zarya.by.


Фото: Александр Шульгач

Праздничная атмосфера царила здесь уже с половины пятого вечера, первые гости торжества потихоньку занимали места у сцены под звуки оркестра. А когда желающих собралось столько, что невозможно было протолкнуться, на площадь «приземлился» импровизированный самолет.


Рейсом «Северный полюс — Брест» прибыл почетный пассажир — Снегурочка. Внучка знаменитого волшебника вышла к горожанам не с пустыми руками. Ее чемоданчик ломился от поздравлений и подарков.

Под зажигательные танцы коллективов художественной самодеятельности хозяйка праздника поприветствовала брестчан. «Ну что же, — начала она, — пора узнать, где же Дедушка Мороз?». А он, как оказалось, в это самое время спешил присоединиться к внучке на главной сцене города.

Дорога выдалась непростой: седовласый волшебник преодолевал версты и на катере, и верхом на лошади, и даже за рулем пожарной машины. В итоге примчался на площадь на стальном скакуне — мотоцикле. Сделав парочку кругов, Дед Мороз обратился к публике.


— Я очень удивился, когда увидел, сколько всего в Бресте сделано за этот год, — начал свою речь волшебник. — Желаю, чтобы ваш 1000-летний город развивался и процветал и дальше. Говорите, вашему городу 1000 лет? А у меня есть тысяча помощников, я отправил их в каждый дом творить волшебство. Сейчас же мне нужна их помощь здесь — в создании новогодней атмосферы.

И началось! Те самые помощники — Деды Морозы и Снегурочки — прошествовали по площади веселым парадом. Всего в нем насчитывалось 68 новогодних волшебников и внучек, которые устроили умопомрачительный флешмоб.


«А теперь время зажигать елку, — объявил Дедушка Мороз. — В этом нам поможет уже глава города». Председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук пожелал брестчанам всего самого-самого в наступающем году.

— Уже стало традицией открывать елку в такую дождливую погоду, — отметил он. — Третий год подряд под звуки дождика мы зажигаем здесь праздничные огни. Я думаю, это очень хорошая примета. И пусть Дедушка Мороз опаздывает со своим морозом, главное, что город Брест не опаздывает в плане современного развития. С каждым годом он уверенно движется вперед. И я убежден, что 2019-й станет счастливым для нашего города. В этом году мы много сделали новогодних экспозиций и елок. В Бресте сегодня 21 елка позволяет насладиться праздником и задумать желание.

Теперь это можно сделать и около главной елки областного центра. Под дружное: «Раз, два, три!» она засияла сотней ярких огоньков. Заключительным аккордом действа, которое собрало нынче более 800 участников, стал великолепный фейерверк.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 92
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