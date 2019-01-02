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Во Дворце культуры прошла районная благотворительная ёлка

03.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Затем все участники мероприятия отправились в большой зал Дворца культуры, чтобы снова поиграть в интерактивные игры и встретиться со сказкой.

Поздравил ребят с наступающим Новым годом первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома Олег Сергеевич Князев.

После волшебной фразы «С Новым годом!», которую зрители и артисты произнесли вместе, на сцене началось новогоднее сказочное представление «Фунтик-шоу» с участием артистов и творческих коллективов Дворца культуры, а также творческих коллективов и педагогов учреждений образования города.

Красивый праздник – районная благотворительная ёлка – понравился всем!

http://borisov.minsk-region.by/ru/

 
 
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