Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте .





Владельцы телефонов с операционной системой Nokia S40 потеряли возможность пользоваться приложением после 31 декабря 2018 года. После первого февраля 2019 года эти изменения коснутся моделей телефонов с системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Как отмечается, в связи с тем, что компания не ведет разработки для этих операционных систем, ряд функций могут перестать действовать в любое время.