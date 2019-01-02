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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

03.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте.

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Владельцы телефонов с операционной системой Nokia S40 потеряли возможность пользоваться приложением после 31 декабря 2018 года. После первого февраля 2019 года эти изменения коснутся моделей телефонов с системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Как отмечается, в связи с тем, что компания не ведет разработки для этих операционных систем, ряд функций могут перестать действовать в любое время.

Источник: ria.ru

 
 
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Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте. Владельцы телефонов с операционной
 
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